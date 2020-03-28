«Муж давно живет с другой, а дочка все еще не понимает: папа от нас ушел». Психолог отвечает читательнице

Источник материала: Tut.by

Автор письма признается, что очень тяжело переживала развод, но смогла смириться. А вот ее дочь — нет. Она не понимает, почему папа так редко появляется дома и перестал проводить с ней свободное время. Как не травмировать ребенка на всю жизнь и правильно объяснить то, что происходит, рассказывает психолог.

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— Скоро развод с мужем. Инициатором была я, но все равно очень тяжело переживала это. Кто-то сказал что развод — это то же, что и смерть, смерть семьи. Так и есть. Я два месяца проплакала, это была настоящая депрессия. Наверное выплакала все обиды, разочарование, и стало действительно легче.

Но легче стало только мне.

У нас есть ребенок, дочке 6 лет, и она безумно любит папу. Он много был в разъездах по работе, дома мало времени проводил, уезжает и сейчас, но я всегда говорю ей, что ее папа лучше всех и очень любит ее. Как про развод сказать, не знаю. Были у психолога, она сказала, что ребенок не готов к этой новости. У нее абсолютно счастливое детство и все в порядке: мама, папа рядом, никаких других вариантов она даже не воспринимает.

Бывший муж с нового года живет с другой, у него своя жизнь, но с дочкой видится немного. На фоне командировок понимание, что папа живет отдельно, к ней еще не пришло, но ей нужно как-то сказать. Она видит, что встречи становятся редкими, скучает по тому, как они раньше время проводили. Ей не хватает того, как они дома в обнимку лежали и разговаривали, когда ему никуда не надо было спешить. Вчера она даже плакала из-за этого. А я не знаю, как ей сказать правду, боюсь что-то неправильно сделать и сломать ей жизнь — она очень эмоциональный и чувствительный ребенок. Ужасно переживаю по этому поводу и просто не вижу выхода.





Есть и вторая проблема. Бывший муж, кажется, возненавидел меня. Мы почти не общаемся, я только о ребенке говорю с ним, но он как натянутая струна: быстро срывается, огрызается, психует. Пыталась наладить здоровое общение, но даже в ответ на вопрос «как дела» на меня выливается столько раздражения и негатива, что у меня пропадает дар речи.

Наверное, странный вопрос: это пройдет? Как наладить отношения с ним? Ведь ребенок должен видеть родителей, которые адекватно общаются. У меня злости нет, я отпустила обиды. У мужчин, видимо, сложнее и дольше проходит этот процесс. Может, и мстить мне еще будет, не знаю, но очень хочу сохранить образ хорошего папы в глазах ребенка. Наверное, да, где мне взять сил на все это — вопрос третий.

Комментарий психолога:



Анна Ефремова Психолог «Центра успешных отношений»

— Очень понятна тревога за то, что дочь будет остро воспринимать ваш развод и хорошо, что у вас нет на этот счет иллюзий. Для ребенка не так страшна травма, как отсутствие поддержки в этот период. А судя по письму, у вас для поддержки достаточно ресурса. Здорово, что сейчас, в такой тяжелой обстановке, вами руководят не злость, а добрые чувства, хоть и щемящие, конечно. Хорошо то, что о бывшем муже вы отзываетесь уважительно и сохраняете для дочери положительную фигуру отца. Это уже сильный шаг для сохранения их отношений в дальнейшем.

К разговору о разводе дочь лучше готовить постепенно, чтобы она привыкла к мыслям о переменах. В спокойной обстановке расскажите о том, что вы с папой решили жить отдельно, но это никак не затронет отношение к ней. Вы оба любите ее по-прежнему. Чтобы не спровоцировать у ребенка чувства вины, важно донести, что ваше решение никак не связано с ней.

Дочь может отреагировать на известие о вашем расставании растерянностью и страхом, поэтому хорошо бы постараться как можно реже оставлять ее наедине с переживаниями, проводить с дочкой как можно больше времени в этот период: совместные занятия, разговоры, ответы на любые ее вопросы. У нее может часто меняться настроение, но ваше принятие ее чувств и возможность говорить о них будут ей сильной опорой в проживании трудного периода. Если она накопит достаточно душевных сил для принятия ситуации, встреча с реальностью будет для нее менее тяжела. Когда она вырастет, то многое поймет — и все станет на свои места.

Договоритесь с родственниками и знакомыми, чтобы они не вовлекали дочь в разговор о разводе и не обсуждали это при ней.

Почему любой контакт с бывшим мужем провоцирует его на всплеск раздражения? Возможно потому, что, как и вам, ему сейчас нелегко справиться с новой ситуацией. Постарайтесь меньше контактировать с ним сейчас, предложив только общение с дочкой, так как ей это особенно важно. Позже возможно успокоение и готовность к диалогу. Девочке важней не так видеть обоих родителей вместе, как видеть их спокойными.

Вы спрашиваете, где взять силы. Мне кажется, что важно понять, на что они уходят сейчас. Много энергии тратится на переживание того, что было в прошлом, и на тревогу о будущем, то есть о том, что еще не произошло. Если почаще направлять внимание на то, что происходит сейчас, на принятие любых своих чувств, желаний, замечать что-то новое в повседневных вещах — вы заметите, что сил, особенно душевных, прибавляется, и вы становитесь с каждым днем все сильней и устойчивей.