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Не забудьте погасить свет!
28.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня проходит самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Каждый из нас может принять в ней участие, отключив свет и электроприборы на один час — с 20.30 до 21.30.
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Сегодня проходит самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Каждый из нас может принять в ней участие, отключив свет и электроприборы на один час —...
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