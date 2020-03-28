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Не забудьте погасить свет!

28.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не забудьте погасить свет!

Сегодня проходит самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Каждый из нас может принять в ней участие, отключив свет и электроприборы на один час — с 20.30 до 21.30.

 
 
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Сегодня проходит самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Каждый из нас может принять в ней участие, отключив свет и электроприборы на один час —...
 
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