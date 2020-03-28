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Эти простые действия помогут наладить сон и просыпаться бодрым по утрам
Источник материала: Tut.by
Как просыпаться бодрым после первого будильника и выработать привычку быстро засыпать? «
Проводите цифровой детокс перед сном
Приблизительно за два часа до засыпания мозг начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за переключение между сном и бодростью. Экраны смартфонов и компьютеров излучают синий свет, который снижает выработку мелатонина и мешает заснуть. Если вы не можете отказаться от работы с экранами, уменьшите яркость устройства наполовину или же используйте программные фильтры, которые снижают излучение синего света. Специалисты из Mayo Clinic
Ужинайте углеводами
Плотная еда требует больше энергии на переваривание и нагревает тело. Лучше всего ужинать легкой углеводной пищей. Японские ученые из Университета Ямагучи выяснили, что это
Обеспечьте полную тишину
Шум отвлекает внимание, мешает заснуть и снижает качество сна. Группа ученых из Университета Альберта провела
Подружитесь со своими суточными ритмами
В вашем организме работают биологические часы, которые говорят телу, когда засыпать или просыпаться. Если не прислушиваться к ним, ваше здоровье пошатнется, не говоря уже о сне. Придерживайтесь этих привычек, чтобы отрегулировать свои суточные биоритмы:
Не спите днем
Дневной сон нарушает суточные ритмы, особенно если он длится более двух часов или вы дремлете ближе к вечеру. После плохого ночного сна возникает соблазн подремать днем, особенно вечером, когда вы устали. Старайтесь избегать этого, чтобы не нарушить здоровый цикл сна.
Не пытайтесь досыпать в выходные
Всякий раз, когда вы плохо спите в течение недели, вы утешаете себя мыслью, что компенсируете потерянный сон в выходные. Однако недавние исследования ученых из Университета Колорадо
Охлаждайте свое тело
Сон будет глубже, и вы проснетесь бодрыми, если охладите свое тело перед сном. Поддерживайте в спальне температуру около 16−19 градусов — это оптимальные показатели для сна. Это связано с тем, что температура тела падает в течение ночи, достигая самой низкой отметки около четырех часов утра. Чтобы заснуть поскорее, примите теплую ванну или душ. Вы быстро почувствуете сонливость из-за большого перепада температур между теплой ванной и прохладной спальней.
Утром, чтобы почувствовать себя бодрым, постарайтесь как можно быстрее согреться. Поскорее уйдите из прохладной спальни, сделайте зарядку, позавтракайте и выпейте что-то горячее.
Спите в носках
Эта привычка помогает регулировать температуру тела. Исследователи из Нидерландского Университета Нейронаук
Спите столько, сколько нужно вашему организму
Как бы вы ни старались, но если телу нужно восемь часов сна — вы не почувствуете себя бодрым после шести часов. Ученые из Университета Западного Онтарио
Завтракайте после пробуждения
Помимо света, на биологические ритмы влияет еда. Если вы привыкнете есть после пробуждения, тело будет просыпаться не только от перемены освещения и температуры, но и от голода. К тому же завтрак активизирует работу организма.
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Десять советов для тех, у кого есть проблемы со сном и пробуждением.
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