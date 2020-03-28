Эти простые действия помогут наладить сон и просыпаться бодрым по утрам

Источник материала: Tut.by

Как просыпаться бодрым после первого будильника и выработать привычку быстро засыпать? « Здоровье Mail.ru » дает десять советов для тех, у кого есть проблемы со сном и пробуждением.



Фото: bruce mars, unsplash.com

Проводите цифровой детокс перед сном

Приблизительно за два часа до засыпания мозг начинает вырабатывать мелатонин — гормон, отвечающий за переключение между сном и бодростью. Экраны смартфонов и компьютеров излучают синий свет, который снижает выработку мелатонина и мешает заснуть. Если вы не можете отказаться от работы с экранами, уменьшите яркость устройства наполовину или же используйте программные фильтры, которые снижают излучение синего света. Специалисты из Mayo Clinic считают , что таких мер будет достаточно, чтобы улучшить ваш сон.

Ужинайте углеводами

Плотная еда требует больше энергии на переваривание и нагревает тело. Лучше всего ужинать легкой углеводной пищей. Японские ученые из Университета Ямагучи выяснили, что это помогает настроить биологические часы. Углеводы повышают выработку инсулина, а тот, в свою очередь, способствует засыпанию.

Обеспечьте полную тишину

Шум отвлекает внимание, мешает заснуть и снижает качество сна. Группа ученых из Университета Альберта провела эксперимент , в котором сравнила, как спят люди в больнице и дома. Оказалось, что в госпитале люди просыпались невыспавшимися. Авторы исследования выяснили, что это происходит из-за повышенного шума в больничных палатах, где живет много людей.

Подружитесь со своими суточными ритмами

В вашем организме работают биологические часы, которые говорят телу, когда засыпать или просыпаться. Если не прислушиваться к ним, ваше здоровье пошатнется, не говоря уже о сне. Придерживайтесь этих привычек, чтобы отрегулировать свои суточные биоритмы:

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

Затемняйте комнату перед сном — это поможет выработать достаточное количество мелатонина. Утром, наоборот, выйдите на свет или включите лампу, чтобы быстрее проснуться.

Используйте кровать только для сна и секса. Так вы выработаете в своем мозге условный рефлекс, который поможет засыпать быстрее.

Установите регулярный график приема пищи, физических упражнений и других видов деятельности. Кроме прочего, физкультура в течение дня помогает улучшить качество сна ночью.

Не спите днем

Дневной сон нарушает суточные ритмы, особенно если он длится более двух часов или вы дремлете ближе к вечеру. После плохого ночного сна возникает соблазн подремать днем, особенно вечером, когда вы устали. Старайтесь избегать этого, чтобы не нарушить здоровый цикл сна.

Не пытайтесь досыпать в выходные

Всякий раз, когда вы плохо спите в течение недели, вы утешаете себя мыслью, что компенсируете потерянный сон в выходные. Однако недавние исследования ученых из Университета Колорадо обнаружили , что эта тактика не работает. Вы не улучшите свое состояние, если, не высыпаясь в будние дни, будете «наверстывать» в выходные. Такая практика разрушает ваши биоритмы, и вы все равно проснетесь сонными.

Охлаждайте свое тело

Сон будет глубже, и вы проснетесь бодрыми, если охладите свое тело перед сном. Поддерживайте в спальне температуру около 16−19 градусов — это оптимальные показатели для сна. Это связано с тем, что температура тела падает в течение ночи, достигая самой низкой отметки около четырех часов утра. Чтобы заснуть поскорее, примите теплую ванну или душ. Вы быстро почувствуете сонливость из-за большого перепада температур между теплой ванной и прохладной спальней.

Утром, чтобы почувствовать себя бодрым, постарайтесь как можно быстрее согреться. Поскорее уйдите из прохладной спальни, сделайте зарядку, позавтракайте и выпейте что-то горячее.

Спите в носках

Эта привычка помогает регулировать температуру тела. Исследователи из Нидерландского Университета Нейронаук выяснили , что взрослые, которые носили в постели носки, засыпали быстрее. Разогрев ног и рук расширяет поверхностные кровеносные сосуды, что называется вазодилатацией. Этот процесс повышает выделение тепла через кожу и помогает снизить температуру внутренних органов. Это, в свою очередь, посылает мозгу сигнал, что пора спать.

Спите столько, сколько нужно вашему организму

Как бы вы ни старались, но если телу нужно восемь часов сна — вы не почувствуете себя бодрым после шести часов. Ученые из Университета Западного Онтарио определили оптимальную продолжительность сна — 7−8 часов. Продуктивность мозга снижается и у тех, кто недосыпает, и у тех, кто спит больше.

Завтракайте после пробуждения

Помимо света, на биологические ритмы влияет еда. Если вы привыкнете есть после пробуждения, тело будет просыпаться не только от перемены освещения и температуры, но и от голода. К тому же завтрак активизирует работу организма.