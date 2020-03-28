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В России создали аппарат для ИВЛ двух-четырех человек одновременно

28.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, от зарубежных аналогов система отличается наличием фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) создало новые аппараты, которые позволят обеспечить искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) двум-четырем пациентам одновременно. Об этом в пятницу заявила в эфире программы "Время" на Первом канале глава ФМБА Вероника Скворцова, отметив, что созданная система является универсальной.

"Нам удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до трех-четырех пациентов", - сказала она, добавив, что от зарубежных аналогов система отличается наличием бактерицидных фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов.

По словам главы ФМБА, запуск площадки для производства нового аппарата запланирован на понедельник, 30 марта. Как уточнила Скворцова, за апрель планируется разработать 80 тыс. комплектов.

"С мая мы переходим на мощность производства 200 тыс. таких комплектов в месяц. Это значит, с учетом наличия всех аппаратов ИВЛ во всех субъектах РФ, мы сможем помочь абсолютно всем регионам и клиникам, которые имеют реанимационные отделения", - добавила она.

Скворцова подчеркнула, что созданная система подходит к любой модели прибора ИВЛ и даже к дыхательно-наркозному аппарату.
 
 
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По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, от зарубежных аналогов система отличается наличием фильтров, обеспечивающих 99,9% защиту от бактерий и вирусов
 
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