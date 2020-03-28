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Национальная библиотека Беларуси на час останется без света

28.03.2020 08:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Национальная библиотека Беларуси на час останется без света

Сегодня Беларусь присоединится к всемирной кампании «Час Земли». «Блэкаут» случится с наступлением темноты.

Ничего чрезвычайного – в экологических целях погаснут огни на знаковых архитектурных объектах – Национальной библиотеке, Большом театре, Художественном музее, крупных торговых центрах. 

Поддержать акцию, а заодно и планету может каждый. Например, поужинать при свечах или просто на час отключить свет и все электроприборы. Час без света Земли посвящают сотни стран. Главная цель – не сэкономить электричество, а привлечь внимание к проблемам экологии и изменению климата.

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Сегодня Беларусь присоединится к всемирной кампании «Час Земли». «Блэкаут» случится с наступлением темноты. Ничего чрезвычайного – в экологических целях...
 
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