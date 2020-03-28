Политзаключенные или преступники: что такое P.O.W.s., и знаете ли вы, кому помогаете?

В конце концов подобное сообщение получил и участник волонтёрской службы MAYDAY. Месседж пришёл с явно фейкового аккаунта «Александр Узников» в одной из популярных соцсетей. Вот как это выглядит:













Далее мы решили пройти по ссылке, предполагая, что кто-то занялся крауфандингом для поддержки политических активистов. Но первое, что бросилось в глаза и удивило – заглавная картинка специально созданной странички. На ней имперский российский флаг соседствует с жёлто-голубым украинским и с полотнищем с намёком на бело-красно-белый цвет. Как такое может быть?













Картинку снабдили текстом, в котором говорится о том, что каждый, кто “причисляет себя к славянским националистам, обязан проникнуться их вкладом в дело борьбы и осознать для себя необходимость поддержки соратника, помощи и усилий, направленных на то, чтоб ни один из военнопленных не оставался забытым и брошенным”.





Слово “военнопленный” при этом использовано намеренно. Аббревиатура P.O.W. расшифровывается, как Prisoner of War, что в переводе и значит военнопленный.





Далее страничка предлагает написать администратору о готовности присоединиться. Выясняется, что на этой платформе создана система для сбора средств, которая подразумевает обязательные ежемесячные взносы. Для белорусов определена сумма в 10 рублей и возможность пополнять sim-карту одного из мобильных операторов. Для россиян доступна платформа для сбора средств Яндекс.Деньги.





Далее в рубрике «О нас» говорится о том, что осужденный (подследственный), независимо от статьи, по которой он осужден (обвинен), имеет право как на защиту от незаконного давления, пыток, так и на отстаивание его иных прав человека.





Организация якобы занимается поиском осуждённых, налаживанием связи с их родственниками, рассматривает заявки на обеспечение поддержки в каждом конкретном случае уголовного преследования. При этом в помощи отказывают при совершении бессмысленного или жестокого насильственного преступления, сексуальном насилии и тем, кто (цитата) “имеет острую неприязнь к Беларусам, Русским, Украинцам” (орфография сохранена).





Рубрика «Проекты» выглядит вот так:













Смущает графа «Поддержка осуждённых националистов». Мы заглянули в список белорусов, которых P.O.W.s. считает «военнопленными» либо узниками совести. Сроки – по 20 лет лишения свободы.





Так, некто Иван Акуленко имеет срок: 2004-2029 г.г. В пояснении говорится: Ведет здоровый образ жизни. Занимается спортом. С 2003-го года находится в местах лишения свободы за двойное убийство (чеченец). Прокуратура просила для Ивана пожизненное заключение. Но суд все-таки смягчил наказание на 25 лет в условиях строгого режима.





Также внушительный срок имеет Николай Иванов: 2002-2023 г.г. В пояснении говорится: Отбывает за убийство. Обвинялся не по убийству, а по хулиганке. Во время следствия, за неимением достаточно хороших юридических услуг, не смог доказать непричастность к убийству.





Третий белорус в этом списке – это Евгений Красилевич. Публикуется даже его фото:













В пояснении говорится: Витебский областной суд огласил приговор группе парней, которых обвиняли в злостном хулиганстве, разжигании расовой и национальной вражды и розни, других преступлениях. Ключевой фигурант дела — 20-летний житель Витебска Станислав Гончаров, воевавший в Украине на стороне АТО и известный по прозвищу Террор-машина, получил 7 лет колонии усиленного режима. Вместе с ним по делу проходили еще семеро парней в возрасте от 18 до 22 лет. Процесс проходил в закрытом режиме и длился почти три месяца… 20-летний Евгений Красилевич, проведет 6 лет в колонии усиленного режима.





Также среди фигурантов «белорусского списка» числились Сергей Сковпень (срок: 2015-2019) и Андрей Щиглинскас (2014-2019). Сковпень также был фигурантом «дела Гончарова», а Щиглинскас в 2013 году совершил вооружённое нападение на представителя анти-фашистского движения.





Что же касается российских коллег «военнопленных», то практически все они, будучи членами ультраправых группировок, получили сроки за разжигание национальной ненависти, ксенофобию и убийства выходцев с Кавказа и Средней Азии.





Как же относиться к таким «военнопленным»? За комментарием MSPRING.ONLINE обратился к заместителю председателя Правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу:





«По состоянию на сегодня правозащитное сообщество Беларуси однозначно признаёт политическими узниками только трёх человек – это Михаил Жемчужный и активисты анархистского движения Иван Комар и Никита Емельянов. Важно, что решение было принято на основе Руководства по определению понятия «политический узник».





Этот документ был разработан рабочей группой правозащитников из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Литвы, Польши, России и Украины. То есть, мы можем говорить, что им пользуются правозащитники всего постсоветского пространства. Был использован опыт и Совета Европы, и «Международной Амнистии.





В Руководстве отдельно сказано, что политическим узником не может быть признано лицо, которое совершило насильственное правонарушение против личности за исключением случаев необходимой обороны. Не может быть признан политузником и человек, совершивший преступление против личности или собственности на почве ненависти или призывавший к насилию по национальному, этническому, расовому, религиозному признакам. И что касается выше описанной ситуации, здесь я бы поставил точку».



