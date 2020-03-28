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Mastercard повысил лимит для бесконтактной оплаты без ПИН-кода
Источник материала: Партизан
Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах.
Новый подход реализуется в 29 странах, что в конечном итоге позволит значительно облегчить возможность совершать покупки людям во всем регионе, поясняют в компании.
Беларусь также в списке. Сейчас в одно касание картой можно оплатить покупку без ввода ПИН-кода на сумму до 20 рублей, после введения нового подхода сумма увеличится до 100 рублей.
Для сравнения, в Германии, Нидерландах, Греции, Латвии, Литве, Эстонии лимиты увеличатся с 25 до 50 евро, в Португалии, Испании, Кипре – с 20 до 50 евро.
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Mastercard объявила о намерении способствовать повышению во многих странах Европы суммы, до которой не требуется вводить ПИН-код при бесконтактных платежах.
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