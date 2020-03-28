|
СМИ: соучастник дела Мадуро о наркоторговле сдался США
Источник материала: Партизан
Управление по борьбе с распространением наркотиков США в Колумбии задержали отставного генерал-майора ВС Венесуэлы Антонио Алькалу Кордонеса, сообщают Reuters, El Tiempo и Associated Press со ссылкой на источники. Его обвиняют в наркоторговле и терроризме. Генерал-майор проходит по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого в США обвиняют в обороте наркотиков.
Господин Кордонес добровольно сдался управлению и стал сотрудничать со следствием, утверждает агентство. Он отказался от права опротестовать свою выдачу США. В Минюсте Reuters пока не ответили на запрос.
Минюст 26 марта сообщил о деле против господина Мадуро и 14 действующих и бывших чиновников Венесуэлы. Их обвинили в «наркотерроризме, коррупции, торговле наркотиками и совершении других уголовных преступлений». По версии США, они сотрудничают с леворадикальной группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» на протяжении 20 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление по борьбе с распространением наркотиков США в Колумбии задержали отставного генерал-майора ВС Венесуэлы Антонио Алькалу Кордонеса, сообщают Reuters, El Tiempo...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)