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"Зубры" до 30 апреля тренируются, но могут уйти в отпуск за свой счет

28.03.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три хоккеисты минского "Динамо" Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиот ушли в отпуск за свой счет, сообщили в пресс-службе "зубров".

Все игроки "бело-синих", кроме тех, кто вызван в национальную сборную, тренируются в расположении команды до 30 апреля. При этом хоккеисты могут взять отпуск за свой счет и уехать домой. В начале марта такой возможностью воспользовался Райан Спупер.

"Теперь к своим семьям улетели Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт", - рассказали в клубе.


фото из открытых источников

При этом в минском "Динамо" подчеркнули, что отъезд игроков не значит разрыв контракта с ними. "ХК "Динамо-Минск" сохраняет спортивные права на Спунера, а контракты Принса и Паре будут действовать еще один сезон", - уточнили в пресс-службе, пишет sputnik.by

Вместе с тем, Марк-Андре Граньяни, Джо Морроу, Дэнни Тэйлор, Александр Павлович и Артем Демков продолжают работать в тренинг-кэмпе.

Напомним, по итогам сезона "зубры" заняли последнее место на Западе и не смогли пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.
 
Теги: Минск
 
 
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Три хоккеисты минского "Динамо" Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиот ушли в отпуск за свой счет, сообщили в пресс-службе "зубров".
 
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