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Найдена связь между цветом волос и продолжительностью жизни
Источник материала: ОНТ
Исследователи из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни,
Ученые проанализировали геномы сотен тысяч человек и выяснили, что у людей с темным цветом волос половое созревание происходит раньше. Как уже было известно, ранний пубертат увеличивает риск развития ряда заболеваний. В частности, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.
Специалисты выдвинули предположение, что цвет волос и половое созревание человека связаны через гипофиз, поскольку эта железа одновременно выделяет гормоны, регулирующие созревание половых желез и оказывающие влияние на пигментацию.
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Исследователи из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни, пишет журнал Nature...
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