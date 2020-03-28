Найдена связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Источник материала: ОНТ

Исследователи из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни, пишет журнал Nature Communications.

Ученые проанализировали геномы сотен тысяч человек и выяснили, что у людей с темным цветом волос половое созревание происходит раньше. Как уже было известно, ранний пубертат увеличивает риск развития ряда заболеваний. В частности, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа.

Специалисты выдвинули предположение, что цвет волос и половое созревание человека связаны через гипофиз, поскольку эта железа одновременно выделяет гормоны, регулирующие созревание половых желез и оказывающие влияние на пигментацию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram