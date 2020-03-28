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«Все выходят замуж и рожают. Остановите планету, я сойду» Психолог о причинах одиночества молодых и красивых

28.03.2020 08:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию LADY приходит очень много писем читательниц, которые отражают одну и ту же проблему. Молодые женщины, у которых не получается создать семью, терзаются тем, что чувствуют себя неполноценными и несостоявшимися по сравнению со сверстницами. Предлагаем порассуждать о природе этих комплексов и о том, как сохранить самооценку и чувство собственного достоинства в такой ситуации.

  • Надежда ГришинаПрактикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Биологические часы

В американской психологии есть очень распространенный термин social clock. Он отражает культурно-социальные нормы для типичных событий на жизненном пути человека. Именно осознание этих норм заставляет человека волноваться по поводу несоблюдения их в положенное время. Эти нормы могут казаться навязанными, но все же за их существованием стоят законы биологии и статистика медицинских исследований. Поскольку с возрастом репродуктивные функции женского организма начинают ослабевать, молодая женщина неизбежно оказывается под давлением: «надо успеть». За последние нескольких десятилетий с развитием медицины средний возраст рождения первого ребенка в европейских странах сдвинулся в среднем на 10 лет — с 25 до 35 лет. У мужчин же репродуктивный возраст заканчивается намного позднее, и это одно из проявлений гендерного неравенства, которое, тем не менее, обусловлено природой.


Сравнение c окружающими

Чувство неполноценности возникает у человека, когда он сравнивает себя с относительно равными по социальному уровню людьми (коллеги, сестры, однокурсники) и обнаруживает, что уступает им в плане достижений, пережитого опыта, материальных ресурсов и других благ. Осознание этого неравенства провоцирует возникновение чувства зависти, сложной эмоции, состоящей из трех компонентов: стыда, агрессии и восхищения. Стыда за себя как недостаточно достигшего, агрессии на оппонента и в то же время восхищения тем, как этот оппонент реализует в своей жизни что-то важное и стоящее. Акцент на агрессивном компоненте делает зависть «черной», а на восхищении — «белой».

Сколько бы мы ни слушали советы психологов: «не сравнивайте себя ни с кем, кроме себя в прошлом» — психика все равно будет продолжать это делать. Это бессознательный процесс, и его невозможно остановить силой воли. Но можно научиться осознавать его и понимать смысл своих реакций.


Как правило, больше всего страдают от неполноценности люди, которые чувствуют, что их жизнь никуда не движется и в ней недостаточно развития. Но чем увереннее человек чувствует себя на своем месте, чем интенсивнее ощущает, что реализует свое предназначение и живет насыщенно — тем больше он позволяет другим отличаться от него. Когда человек начинает идти своим путем, он обретает способность спокойно наблюдать, как другой идет другим путём, потому что постигает: каждая жизнь и путь — уникальны.

Материнское влияние

Женщины, которые страдают от своей нереализованности в материнстве, обычно наследуют эту ценность от представителей своей семьи, и в первую очередь от матери. Мать по природе своей обладает очень сильным влиянием на самооценку своей дочери и может мощнейшим образом разрушать ее с помощью фраз-посланий из серии «у всех дети как дети, а ты?», «что вся твоя учеба/работа, главное в жизни женщины — дети!».

Обычно при анализе таких случаев обнаруживается, что у такой матери весь смысл жизни — это ее дети, ради которых она пожертвовали своими амбициями и мечтами, а затем долго и молча терпела плохое обращение со стороны отца.

Наблюдая же, что дочь вовсе не торопится замуж, у матери может подниматься спроецированная агрессия, которая на самом деле значит вот что: «Что она себе позволяет? Я себе такого не позволяла!». Таким образом, некоторым молодым женщинам для освобождения от комплекса неполноценности будет достаточно просто проработать свои отношения с матерью.

Ответственность за самооценку

Неужели же счастливыми могут быть только те женщины, которые успели родить до 35, не конфликтуют со своими матерями и сравнялись по достижениям со своими сверстниками? В том-то и фокус, что есть множество женщин, соответствующих этим параметрам, которые глубоко несчастны. И есть женщины, живущие яркой, интересной жизнью, притом что ни один из этих пунктов не соблюден. Как такое возможно? Секрет в таком понятии, как «самооценка», а точнее, в его умении оценивать свои внутренние силы, качества, способности и помнить о них.


Самооценка человека в принципе должна быть сформирована с детства его родителями. Происходит такое в реальности редко, но, к счастью, повзрослев и отделившись, человек способен развивать и доращивать свою самооценку самостоятельно — в психотерапии или же просто естественным образом, проживая свою жизнь.

Человеку с низкой самооценкой нужно постичь одну достаточно непростую для восприятия истину, которая звучит приблизительно так: когда я чувствую себя плохо — это неправильно. В мире нет никаких объективных факторов, почему страдание должно быть данностью. Просто для того, чтобы достичь хорошего самочувствия, нужно немного — а иногда и сильно — напрячься и потрудиться. Через осознанность, выбор и активность человек может улучшать качество своей жизни. Приняв это, можно взять самооценку «в свои руки» и начать выбирать, в какую сторону выстраивать мыслительную цепочку. Решать ли проблему «Как остановить планету, чтобы сойти с нее?» или же: «Что в этой жизни у меня получилось? Что делает меня счастливым? Чему учит меня эта ситуация? И какие поступки необходимо совершить, чтобы чувствовать себя хорошо?».

Отношения — область обучения

Если вы молодая женщина и вас терзает чувство неполноценности на свадьбе беременной сестры — у вас есть два пути, чтобы справиться с этим чувством. Первый — это услышать истинную себя и принять тот факт, что у вас нет внутреннего импульса к замужеству и материнству.

А второй — начать работать в направлении того, чтобы в вашей жизни появилось то, чему вы так завидуете. Дело в том, что позитивный смысл зависти заключается как раз таки в стимуляции нас на развитие, а также в том, чтобы показать нам наши же ценности. Мы завидуем не всем подряд, а только тем, кто реализует в своей жизни то, что мы считаем достойным и важным, и на месте кого мы и сами хотели бы оказаться.

Если вы завидуете семейным подругам и при этом влюбляетесь, имеете сексуальные фантазии и любите детей — значит, вы тоже хотите реализоваться в сфере отношений, семьи и материнства. И тогда нужно задать себе вопрос: «А что мне мешает сделать это сейчас? Может быть, мне не хватает знаний о том, как быть привлекательной для мужчин, как с ними знакомиться и по каким критериям определять, кто подходит мне, а кто нет?».


И если ответ утвердительный, вы можете начать обучаться в таком аспекте жизни, как отношения. Это относительно новая область знания. Испокон веков женщины выходили замуж и растили детей без всяких курсов, и все было нормально (на самом деле не было). Но общество меняется и развивается, и созданы системы накопления и передачи знаний в сфере семейных и парных отношений. Когда женщина начинает двигаться к цели, в ее жизни появляются надежда, новизна и приключения, которые рассеивают чувства неполноценности, пессимизма и загнанности.

Другие сферы жизни

Если же вы женщина, которая не испытывает приливов нежности при виде младенцев и разных уютных гнездышек, то возможно, для вас соль жизни состоит в раскрытии какого-то таланта, выработке мастерства, обретении знаний или достижении высокого социального положения.


Если вас беспокоит позиция «белой вороны» среди сверстниц, которые гуляют с колясками — возможно, работа для вас будет состоять в расширении мышления на тему жизненных ценностей. Притом что воспитание детей, любовь и продолжение рода — это достойные и трудоемкие цели, жизненное время может быть потрачено совершено на другие задачи. Такие как развитие способностей, путешествия по миру, распространение знания, создание культурных ценностей, реализация талантов, помощь другим людям, вклад в создание более гуманного общества. Поэтому развитие собственной души — это не менее ценная и важная задача, чем развитие души своего ребенка.

Выбор ценностей — за вами

Семья — это не все, что есть в нашем мире. В нем много прекрасного, непознанного, интересного. И так же много того, что нуждается в улучшении и усовершенствовании.

Многие женщины в шоу-бизнесе, политике, науке, искусстве и религии сознательно выбирают жизнь без детей, и такую жизнь никак не назовешь недостойной, неполноценной или жалкой. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть, что брать за критерий самореализации. Выбирать критерий нужно осторожно, потому что от него будет зависеть ваша самооценка. И выбор этот нужно делать в пользу той точки зрения, приняв которую вы почувствуете себя хорошо, ощутите прилив сил, радость и свободу. О выборе критерия хорошо пишет популярный сейчас автор Марк Мэнсон, а о жизни женщин без детей — Анна Шадрина.

Найдя критерий, на который вы можете внутренне опираться, у вас получится отстаивать свою позицию перед окружающими, у которых другие ценности.


Очень важно видеть относительность ценностей, потому что люди рождаются разными, и у каждого своя правда. Если вы скатываетесь в презрение, думая: «Пусть эти клуши сидят себе в своем курятнике, а я буду звездой» — такая позиция будет значить, что вы вытесняете свою обычную, обывательскую часть и не принимаете в себе что-то человеческое, простое и слабое. Более гармоничный образ мышления в спокойном отношении, в принятие того, что каждому свое, и главное, чтобы каждый был доволен своей долей и тем, чем он занимается. А что именно заряжает вас — детский смех во дворе или же рукоплещущие стадионы — это сможете определить только вы, глубоко заглянув в свою душу.

 
 
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Молодые женщины, у которых не получается создать семью, терзаются тем, что чувствуют себя неполноценными и несостоявшимися по сравнению со сверстницами....
 
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