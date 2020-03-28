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Блогеры показали, что стоит за «идеальными» фото в инстаграме

28.03.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британская компания Wren Kitchens попросила пять популярных блогеров показать, что спрятано за их идеальными фотографиями еды, которые давно превратили в инстаграме в отдельный жанр. Фотографии, которые блогеры прислали, наглядно демонстрируют, как правильный ракурс съемки делает из тривиальной реальности в произведение искусства.



Организаторы проекта объяснили свою задумку проекта так: родительские блоги часто выглядят идеальными. А блогеры часто вынуждены показывать свою жизнь безупречной, в которой царствует порядок, чистота, а дети всегда послушные. В то время как действительность совершенно другая.



 
 
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Британская компания Wren Kitchens попросила пять популярных блогеров показать, что спрятано за их идеальными фотографиями еды, которые давно превратили в инстаграме в...
 
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