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«Неделя леса» начинается в Беларуси

28.03.2020 09:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Неделя леса» начинается в Беларуси

В этом году ее посвятили Году малой родины и 75-летию Великой Победы.

Сразу по двум важным поводам высадят тысячи гектаров елей, сосен и берез. Желающих внести свой вклад, ждут в лесхозах. Даже готовы обеспечить инвентарем и саженцами, подскажут и места, которые нуждаются в озеленении. Также будут созданы «Аллеи памяти». 

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В этом году ее посвятили Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Сразу по двум важным поводам высадят тысячи гектаров елей, сосен и берез. Желающих внести свой...
 
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