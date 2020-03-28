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«Неделя леса» начинается в Беларуси
Источник материала: ОНТ
В этом году ее посвятили Году малой родины и 75-летию Великой Победы.
Сразу по двум важным поводам высадят тысячи гектаров елей, сосен и берез. Желающих внести свой вклад, ждут в лесхозах. Даже готовы обеспечить инвентарем и саженцами, подскажут и места, которые нуждаются в озеленении. Также будут созданы «Аллеи памяти».
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В этом году ее посвятили Году малой родины и 75-летию Великой Победы. Сразу по двум важным поводам высадят тысячи гектаров елей, сосен и берез. Желающих внести свой...
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