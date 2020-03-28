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Дешевого сахара не будет: в Беларуси до конца года продлено госрегулирование цен на сахар

28.03.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №22 от 25 марта 2020 года продлило до конца государственное регулирование цен на сахар.

«В рамках действующих норм Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Коллегия Евразийского экономического союза согласовала продление срока государственного ценового регулирования на сахар белый кристаллический на 276 дней (решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 марта 2020 г. № 40)», - говорится в сообщении МАРТ.

Государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический было введено с 1 января текущего года в целях стабилизации работы сахарной отрасли республики. Таким образом, государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический продлено до 31 декабря 2020 г. включительно.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением №22 от 25 марта 2020 года продлило до конца государственное регулирование цен на...
 
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