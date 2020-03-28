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Журналист прервал репортаж из-за бизона – забавное видео собрало свыше 9 млн просмотров

28.03.2020 09:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Журналист прервал репортаж из-за бизона – забавное видео собрало свыше 9 млн просмотров

Журналист американского телеканала NBC Дейон Броксон опубликовал в Twitter видео, как бизон сорвал его репортаж. Ролик менее чем за сутки посмотрели почти 9,6 млн раз. 

Броксон делал репортаж из Йеллоустонского парка. Журналист начал записывать видео и в какой-то момент стал нервно смотреть в сторону. Спустя несколько секунд мужчина схватил камеру и побежал к машине. При этом Броксон сказал: «Боже мой, боже мой, не буду я с тобой связываться, нет, не буду».

Позже американец объяснил произошедшее. Оказалось, что во время репортажа к мужчине начал приближаться бизон. Животное пристально смотрело на Броксона и подходило все ближе. Журналист решил не рисковать и сел в машину. Сотрудники Йеллоустонского парка одобрили поведение американца, поскольку бизоны могут быть очень быстрыми.

Видео стало вирусным и набрало почти 9,6 млн просмотров.

ФОТО: Скриншот из видео

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Журналист американского телеканала NBC Дейон Броксон опубликовал в Twitter видео, как бизон сорвал его репортаж. Ролик менее чем за сутки посмотрели почти 9,6 млн раз. ...
 
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