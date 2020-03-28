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Начался горячий сезон – более 100 природных пожаров произошло за сутки
Источник материала: ОНТ
Между тем, у работников лесхозов и спасателей начался горячий сезон. Только за сутки в стране произошло более ста природных пожаров.
Горят леса, трава и торфяники. Виной всему – засушливая погода. Но причиной возгорания чаще всего становится выжигание прошлогодней растительности. В МЧС напоминают, за это грозит немалый штраф.
Следить за пожароопасной обстановкой по всей стране сейчас можно на интерактивной карте в мобильном приложении и на сайте Министерства. Масла в огонь могут подлить и выходные, когда многие отправятся на природу и дачу.
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Между тем, у работников лесхозов и спасателей начался горячий сезон. Только за сутки в стране произошло более ста природных пожаров. Горят леса, трава и торфяники....
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