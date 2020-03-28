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Начался горячий сезон – более 100 природных пожаров произошло за сутки

28.03.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Начался горячий сезон – более 100 природных пожаров произошло за сутки

Между тем, у работников лесхозов и спасателей начался горячий сезон. Только за сутки в стране произошло более ста природных пожаров.

Горят леса, трава и торфяники. Виной всему – засушливая погода. Но причиной возгорания чаще всего становится выжигание прошлогодней растительности. В МЧС напоминают, за это грозит немалый штраф. 

Следить за пожароопасной обстановкой по всей стране сейчас можно на интерактивной карте в мобильном приложении и на сайте Министерства. Масла в огонь могут подлить и выходные, когда многие отправятся на природу и дачу.

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Между тем, у работников лесхозов и спасателей начался горячий сезон. Только за сутки в стране произошло более ста природных пожаров. Горят леса, трава и торфяники....
 
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