Туристов попросят уйти на карантин

Источник материала: ОНТ

Туристам придётся уйти на двухнедельный карантин. Список стран, по возвращению из которых это будет обязательной мерой, определил Минздрав.

В него попали 169 государств, в том числе – Польша, Литва, Латвия, Украина, а также Россия. Тем не менее, белорусы, которые возвращаются домой через Московские аэропорты, смогут сделать это беспрепятственно. Минск и Москва согласовали алгоритм вывоза белорусов из третьих стран. Так, наших граждан в Москву будут доставлять российские чартеры. А улететь в Минск они смогут регулярными рейсами «Белавиа».

Дмитрий Мезенцев, чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси: «Российская и белорусская стороны показали успешное взаимодействие в целях вызволения людей из третьих стран. 01-32 Важно, чтобы мы все показывали особую сплоченность и взаимодействие не только на уровне правительств, министерств, ведомств, посольств, но и чтобы мы и в обществах наших – белорусском и российском – показывали заинтересованность, товарищество, открытость и тепло в отношении друг друга»,

Навстречу пошла и Литва. Транзитный коридор продлен до 13 апреля. Пересечь границу можно в 3-х пунктах пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».

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