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Туристов попросят уйти на карантин
Источник материала: ОНТ
Туристам придётся уйти на двухнедельный карантин. Список стран, по возвращению из которых это будет обязательной мерой, определил Минздрав.
В него попали 169 государств, в том числе – Польша, Литва, Латвия, Украина, а также Россия. Тем не менее, белорусы, которые возвращаются домой через Московские аэропорты, смогут сделать это беспрепятственно. Минск и Москва согласовали алгоритм вывоза белорусов из третьих стран. Так, наших граждан в Москву будут доставлять российские чартеры. А улететь в Минск они смогут регулярными рейсами «Белавиа».
Навстречу пошла и Литва. Транзитный коридор продлен до 13 апреля. Пересечь границу можно в 3-х пунктах пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», «Райгардас — Привалка» и «Шальчининкай — Бенякони».
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Туристам придётся уйти на двухнедельный карантин. Список стран, по возвращению из которых это будет обязательной мерой, определил Минздрав. В него попали 169...
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