Решение о переносе ЦТ и приемной кампании пока не принималось

Источник материала: Пинский Вестник

Министерство образования пока не принимало решения о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

Регистрация на ЦТ проводится в мае, само централизованное тестирование - в июне. Приемная кампания в вузы в основном приходится на июль, в ссузы и профтехучреждения начинается в июне и завершается в августе.

Вместе с тем основные этапы репетиционного тестирования перенесены на май.

По информации БелТА