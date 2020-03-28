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Решение о переносе ЦТ и приемной кампании пока не принималось

28.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Министерство образования пока не принимало решения о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

Регистрация на ЦТ проводится в мае, само централизованное тестирование - в июне. Приемная кампания в вузы в основном приходится на июль, в ссузы и профтехучреждения начинается в июне и завершается в августе.

Вместе с тем основные этапы репетиционного тестирования перенесены на май.

По информации БелТА
 
 
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Министерство образования пока не принимало решения о переносе на более поздний срок ЦТ и приемной кампании в вузы, сообщил начальник главного управления...
 
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