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Сергей Кисляк: в хоккейном руководстве Беларуси стояли совсем не спортивные люди, которые принимали непонятные решения

28.03.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк поделился мнением о роли хоккея в отечественном спорте.

- Со стороны кажется, что в стране спорт №1 — хоккей. И президент — фанат хоккея, и хоккейный клуб есть статуснее всех футбольных.

Может быть, лет 10 назад хоккей однозначно был выше футбола, но сейчас чемпионат Беларуси не очень высокого качества. Да и то же минское "Динамо" в КХЛ уже сколько лет не может пройти в плей-офф. Хотя арена — великолепная, и болельщики классные, которые ее заполняют битком. Какие-то шарахания там идут: то один человек руководит, то другой.

В руководстве бывало такое, что стояли совсем не спортивные люди, которые принимали какие-то непонятные решения. Я бы сейчас не сказал, что хоккей в Беларуси намного круче футбола. Единственное, что минское "Динамо" играет в КХЛ, но результата команда не может добиться, — цитирует Кисляка "Бизнес-Онлайн".
 
 
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Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк поделился мнением о роли хоккея в отечественном спорте.
 
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