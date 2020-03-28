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Сестры из Микашевичей вернулись с наградами конкурса «Новые Вершины»

28.03.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сестры Хвесюк из Микашевичей вернулись с наградами с VI Международного фестиваля-конкурса «Новые Вершины – 2020», который проходил в Минске при поддержке Министерства культуры Беларуси.

Сестры из Микашевичей вернулись с наградами конкурса «Новые Вершины»

Всего в «Новых Вершинах» приняло участие свыше 6 тысяч юных талантов из Словении, Польши, России, Молдовы, Украины и нашей страны. Причем количество конкурсантов в каждой из категорий превышало 60 человек. А фестивальное жюри, в состав которого вошли более двадцати экспертов, нынче возглавил Андрей Гузеев – лауреат международных конкурсов, солист оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль-конкурс проводился в два этапа – отборочный и финал. По итогам последнего двенадцатилетняя Михайлина Хвесюк завоевала Гран-при. На конкурсной сцене девочка ярко дебютировала с авторской песней на белорусском языке «Крылы мае».

– Эта красивая и душевная композиция создавалась специально для Михайлины, – рассказала Zarya.by мама юной артистки Марина Хвесюк. – Музыку к ней написала председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, а слова – наша землячка Надежда Дедина.

Сестры из Микашевичей вернулись с наградами конкурса «Новые Вершины»

Младшая дочь Марины восьмилетняя Златислава также не уехала с конкурса с пустыми руками. Девочка стала лауреатом I степени, тоже исполнив песню на белорусском языке.

– Композиция «Заспявай, салоўка», автор слов и музыки которой Федор Жиляк, была написана в свое время для одной популярной белорусской певицы, но давно уже никем не исполнялась, – отмечает Марина. – При встрече с ее автором на региональном отборе «Славянский базар» в Мире Злата поинтересовалась у него: можно ли ей петь песню. И с легкой руки Федора Жиляка композиция зазвучала вновь. А Златислава стала получать высокие награды за ее исполнение.

В конце прошлого года сестры Хвесюк стали стипендиатами специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. А в феврале успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Голоса Победы. Брест», организованный творческим объединением «Триумф»: Михайлина стала дважды лауреатом I премии и получила специальный приз за лучший номер на патриотическую тему, а Златислава завоевала диплом лауреата II премии.

– Девочки регулярно получают награды высшей пробы на международных конкурсах, и это во многом заслуга их педагога, – отмечает Марина Хвесюк. – Уже около двух лет Михайлина и Златислава занимаются эстрадным вокалом у Ольги Мирончук – преподавателя сектора педагогической практики Минского государственного колледжа искусств.

Сестры из Микашевичей вернулись с наградами конкурса «Новые Вершины»

певец и композитор Федор Жиляк

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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