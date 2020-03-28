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Тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: «2020 год полностью выброшен из спортивной жизни»

28.03.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Юрий Кильков оценил нынешний год.

«2020 год полностью выброшен из спортивной жизни. Никто не знает чем это все закончится. С другой стороны, что ты можешь сделать? Спортсмены по всему миру находятся в равных условиях. Когда стоит вопрос о жизни людей, никто не возьмет на себя ответственность о проведении такого крупного турнира, как Олимпиада», – сказал Кильков в интервью Sputnik.by. 
 
 
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Старший тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Юрий Кильков оценил нынешний год.
 
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