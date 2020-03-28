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Не быть тунеядцем. Власти составили график работы комиссий по содействию занятости на 2020 год
Источник материала: Tut.by
Белорусы, которые попали в базу незанятого в экономике населения, с 1 мая
По какому график работают комиссии
Гродненский облисполком, к примеру, собрал актуальную информацию по графику работы постоянно действующей комиссий по координации работы по содействию занятости населения по всем районам
В некоторых районах и городах составили график работы комиссий до конца года. Так поступили в Барановича, где заседания проводят дважды в месяц — во вторую и четвертую среду. На сайте горисполкома
В других областях и Минске также регулярно проводят заседания таких комиссий, их расписание можно посмотреть на сайтах городских и районных исполкомов. К примеру,
В некоторых случаях проводят внеочередные заседания комиссий. К примеру, так
При этом участники комиссии дополнительно проводят индивидуальные консультации в определенные дни.
Посмотреть расписание работы комиссии можно на сайтах гор-, рай- и облисполкомов.
Кто входит в комиссии
К примеру, в Барановичах в комиссию включили в том числе председателя городского совета депутатов, заместителя председателя горисполкома, начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома, начальника городской инспекции по налогам и сборам, заместителя начальника Барановичского ГОВД, помощников депутатов Палаты представителей, представителей службы занятости, работников ЖРЭУ, поликлиники, профсоюза, представителя организации «Белая Русь».
Как подтвердить занятость в экономике
В мае власти обновят список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение. До 21 апреля
Напомним, что для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом
Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.
При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.
Какие новшества власти подготовили для незанятых с 1 мая
С 1 мая тунеядцы
При этом по-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе не занятого в экономике населения и сколько из них уже получают потяжелевшие жировки. Власти
Власти ранее
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, с какой периодичностью собирается комиссия по содействию занятости, кто в них входит и что нужно сделать, чтобы подтвердить занятость.
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