Ученые рассказали, что такое «третий дым» и чем он опасен

Источник материала: ОНТ

Ученые из Китая и США рассказали, что табачный дым способен оседать на поверхностях и стенах помещения, что также создает опасность для здоровья. Компоненты, остающиеся на поверхностях исследователи назвали «Третий дым». Об этом пишет журнал Chronic Diseases and Translational Medicine.

Оседающие на стенах и предметах ядовитые вещества, которые содержатся в табачном дыме, через определенное время снова попадают в воздух, делая его токсичным.

Некурящие люди, попадая в такие прокуренные помещения, спустя непродолжительное время, рискуют «получить в подарок» заболевания дыхательных путей, которым обычно подвергаются курильщики. Как установили учёные, даже онкологией можно заболеть, живя в таких прокуренных помещениях. Наиболее всего подвержены воздействию “третьего дыма” неокрепшие детские организмы.

В последующих исследованиях учёные собираются выяснить, существует ли опасность воздействия «третьего дыма» при курении электронных сигарет.

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