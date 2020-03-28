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Ученые рассказали, что такое «третий дым» и чем он опасен
Источник материала: ОНТ
Ученые из Китая и США рассказали, что табачный дым способен оседать на поверхностях и стенах помещения, что также создает опасность для здоровья. Компоненты, остающиеся на поверхностях исследователи назвали «Третий дым». Об этом
Оседающие на стенах и предметах ядовитые вещества, которые содержатся в табачном дыме, через определенное время снова попадают в воздух, делая его токсичным.
Некурящие люди, попадая в такие прокуренные помещения, спустя непродолжительное время, рискуют «получить в подарок» заболевания дыхательных путей, которым обычно подвергаются курильщики. Как установили учёные, даже онкологией можно заболеть, живя в таких прокуренных помещениях. Наиболее всего подвержены воздействию “третьего дыма” неокрепшие детские организмы.
В последующих исследованиях учёные собираются выяснить, существует ли опасность воздействия «третьего дыма» при курении электронных сигарет.
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Ученые из Китая и США рассказали, что табачный дым способен оседать на поверхностях и стенах помещения, что также создает опасность для здоровья. Компоненты,...
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