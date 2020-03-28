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В Губичской базовой школе организовано лесничество «Лесовичок»

28.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Губичской базовой школе организовано лесничество «Лесовичок»
С заботой о пернатых

Мы посетили Губичскую базовую школу, потому что именно в ней не понаслышке знают, как внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. И, надо признаться, были приятно удивлены. Вот уж где действительно заботятся об окружающей природе! И не только…

В школе организовано лесничество «Лесовичок». Все учащиеся школы, а их 65, вовлечены в это объединение. Они не только изучают природу, но и занимаются посадкой лесных растений, охраной лесных участков, оказанием помощи Наспенскому лесничеству в проведении мероприятий по охране леса и его восстановлению. Для ребят это стало формой активного отдыха, позволяющей сочетать выполнение несложных трудовых операций с пребыванием на воздухе в лесу. Кроме того, частое общение с лесом развивает любовь к живой природе и в то же время оживляет учебно-воспитательный процесс, делает жизнь школы более интересной и содержательной.
Так, за минувший год учащимися было засажено более 10 га саженцами сосны, дуба и каштана. А уже этой весной ребята успели засадить около 2 га. Готовясь к прилету птиц, дети изготовили 55 скворечников, в планах – не менее 100. Материалы им поставляет лесничество, а работают они даже по субботам. Весна в этом году ранняя, птицы уже возвращаются в родные края – вот и нужно успеть вовремя «обеспечить их жильем». Такая форма работы сплачивает учеников в единый коллектив. При этом каждый находит свое место в деле охраны природы.

Круглый год ребятам организовывают «вылазки» в лес. Те, кто помладше, как правило, идут пешком. Их путь составляет порядка 8-10 км. Старшие школьники обычно едут на велосипедах километров, этак, 20. За время пребывания в лесу дети не только наслаждаются природой, но и убирают места отдыха за непутевыми туристами. Ребята встречаются с лесниками, охотниками. Такие мероприятия прививают любовь к живой природе. А сколько радости доставляют им пикники в лесу!
Работа школьного лесничества – это ведь не эпизодические мероприятия, а спланированная круглогодичная система учебной, трудовой, исследовательской деятельности учащихся. Ребята с интересом работают, потому что видят результаты своего труда, а главное, полезность, востребованность их усилий. А еще в кабинете трудового обучения, где они мастерят скворечники, мое внимание привлекли ящики с рассадой, стоящие на подоконниках. Как пояснил директор школы Иван Костюченко, в целях удешевления питания ученики будут выращивать овощи. Под парник отвели порядка двух соток земли, еще 15 – под картофель. Планируется выращивать огурцы, помидоры, свеклу, капусту. Получается, что салатами и борщами школьники обеспечат себя сами. Отличная практика, надо сказать.

Уроки естественных наук есть везде, но их практическая сторона, к сожалению, во многих учебных учреждениях отсутствует. А ведь воспитание любви к малой родине осуществляется через приобщение детей к труду. Поэтому работа, организованная в Губичской школе, впечатляет.

Ирина ШУТОВА
Фото Аллы Якушевич

 
 
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Мы посетили Губичскую базовую школу, потому что именно в ней не понаслышке знают, как внести свой вклад в дело охраны окружающей среды. И, надо... ...
 
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