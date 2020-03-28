Об этом он рассказал в интервью блогеру Алексею Голикову.





«В отличии лот большинства стран Европы в Беларуси вообще не существует такого понятия как "государственная поддержка политических партий" не существует вообще. Что, конечно, неправильно. Потому что за политические партии голосуют избиратели, который платят налоги, и поэтому небольшая их часть могла бы идти на развитие партий», - подчеркнул Калякин.





По его словам, белорусские политические партии часто активизируют различные инициативы, и экономические, и общественные, а также отстаивают интересы людей, которые поддерживают их.





«В Беларуси мало того, что государство не поддерживает партии, у нас созданы условия чтобы их вообще никто не поддерживал», - уточнил политик.

Он также напомнил, что Глава государства Александр Лукашенко часто предупреждает всех, кто будет поддерживать политические партии, «чтоб потом на него не обижались».