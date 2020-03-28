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Сергей Калякин: в Беларуси вообще не существует такого понятия как "государственная поддержка политических партий"

28.03.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает, что в Беларуси абсолютно нет государственной поддержки политических партий, и поэтому они находятся в состоянии экономической стагнации.

Сергей Калякин: в Беларуси вообще не существует такого понятия как "государственная поддержка политических партий"
фото БелаПан
Об этом он рассказал в интервью блогеру Алексею Голикову.

«В отличии лот большинства стран Европы в Беларуси вообще не существует такого понятия как "государственная поддержка политических партий" не существует вообще. Что, конечно, неправильно. Потому что за политические партии голосуют избиратели, который платят налоги, и поэтому небольшая их часть могла бы идти на развитие партий», - подчеркнул Калякин.

По его словам, белорусские политические партии часто активизируют различные инициативы, и экономические, и общественные, а также отстаивают интересы людей, которые поддерживают их.

«В Беларуси мало того, что государство не поддерживает партии, у нас созданы условия чтобы их вообще никто не поддерживал», - уточнил политик.
Он также напомнил, что Глава государства Александр Лукашенко часто предупреждает всех, кто будет поддерживать политические партии, «чтоб потом на него не обижались».
 
 
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Лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин считает, что в Беларуси абсолютно нет государственной поддержки политических партий, и поэтому...
 
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