В Беларуси начался прием заказов на новый Skoda Rapid

Источник материала: Tut.by

Накануне стали известны цены и набор комплектаций нового лифтбека Skoda Rapid для белорусского рынка.





Лифтбек, впрочем, на новое поколение никак не тянет — у машины длиной 4,48 м и с колесной базой 2,6 м старая платформа предшественника, а прежний, по сути, кузов примерил «маску» от европейского хэтчбека Scala, в духе которого также оформлены корма и внутреннее убранство.





Гамма силовых агрегатов рестайлингового Rapid не изменилась и по-прежнему включает 1,6-литровый атмосферный MPI с отдачей 90 и 110 л.с. и 125-сильный турбомотор 1.4 TSI. Первый может агрегатироваться с 5-ступенчатой «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом», а топовый двигатель исключительно с 7-ступенчатым «роботом».





Как и раньше, белорусы смогут выбирать между тремя вариантами исполнения Rapid, оснащение которых было расширено. Начальная комплектация Active (от 30 450 рублей) — это светодиодные ходовые огни, задние фонари и подсветка номерного знака, система стабилизации, кондиционер, фронтальные подушки безопасности, медиасистема Swing с 6,5-дюймовым дисплеем и стальные диски колес.





Минимум 32 375 рублей необходимо выложить за Rapid в комплектации Ambition с боковыми подушками безопасности спереди, подогревом передних сидений, задними электростеклоподъемниками, аудиосистемой с 6 динамиками, функцией Smart Link, позволяющей подключить смартфон и круиз-контролем. Rapid в топовом варианте оснащения Style (от 36 575 рублей) располагает полностью светодиодными фарами, «шторками» безопасности, кожаным рулем с подогревом, климат-контролем, системой контроля дистанции спереди (Front Assist), датчиками дождя, света и парковки сзади и 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.





В шоу-румах рестайлинговый Rapid появится уже этой весной. А вот озвученные цены, по всей видимости, продержатся недолго.