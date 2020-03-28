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Папа может: в Калинковичах папа забрал 3-летнюю дочку из садика и потерял

28.03.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Девочку обнаружили у проезжей части гаишники - все закончилось хорошо!

История с 3-летней малышкой, за которую папе наверняка влетело от мамы, произошла на днях в Калинковичах. В вечернее время на дороге в городе была обнаружена "потеряшка" - девочка была на улице совершенно одна. Как это случилось?



Патрулируя улицы Калинковичей 20 марта, наряд ГАИ заметил около 18.00 на тротуаре маленького пешехода - девчушка в розовой курточке и шапочке с помпоном смело шла одна. Рядом взрослых не было, и правоохранители решили остановиться, чтобы разобраться в ситуации. Пока машина ГАИ развернулась, на дороге на аварийке еще стала женщина-водитель, она тоже увидела одинокую маленькую девочку и забеспокоилась.

- Девочку спросили о том, почему она идет одна и где ее дом, но малышка толком ничего не рассказала. Поэтому решили проехать в ту сторону, откуда она шла - это новый микрорайон города, где много молодых семей. Догадка оказалась верной, на одной из улиц инспекторы увидели встревоженного мужчину, который бегал вокруг одного из домов. Это оказался папа девочки. Горожанин рассказал, что забрал дочь из садика, пришел домой и занялся домашними делами, так что даже не заметил, как девочка пропала из квартиры, - рассказали подробности в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители выразили благодарность женщине, которая не проехала мимо ребенка, и напомнили родителям о необходимости уделять пристальное внимание детям.
 
 
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Девочку обнаружили у проезжей части гаишники - все закончилось хорошо!
 
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