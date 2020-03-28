Порывистый ветер и +17°С прогнозируют синоптики 29 марта в Беларуси

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 29 марта ожидается до +17°С и порывистый ветер, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами (в основном по северо-западу страны) прогнозируются кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Ветер ночью слабый неустойчивый, днем порывистый, местами по северу сильный порывистый.

Температура воздуха ночью – +1°С…+5°С, местами – от 0 до -3°С. Днем ожидается +11°С…+17°С, по северо-западу – +5°С…+10°С.

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