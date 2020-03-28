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Ветеранам в Беларуси выплатят материальную помощь
28.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Материальную помощь к 75-летию Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».
Выплаты начнутся уже с 1 апреля. Их получат более 20 тысяч человек. Пока пожилых белорусов призывают оставаться дома. Для них организовали доставку продуктов и лекарства.
На дом социальные работники будут приносить и пенсии.
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Выплаты начнутся уже с 1 апреля. Их получат более 20 тысяч человек.
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