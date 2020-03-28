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Ветеранам в Беларуси выплатят материальную помощь

28.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Материальную помощь к 75-летию Победы получат ветераны Великой Отечественной войны в Беларуси. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

Выплаты начнутся уже с 1 апреля. Их получат более 20 тысяч человек. Пока пожилых белорусов призывают оставаться дома. Для них организовали доставку продуктов и лекарства.

«Наши взоры прежде всего обращены к одиноким пенсионерам. Их около 160 тысяч. Мы сейчас всех обзваниваем, чтобы узнать их потребность в помощи. Помним и о необходимости безопасности пожилых людей. Важно сейчас пожилых оградить и от преступников, которые стремятся в этой ситуации воспользоваться и войти в доверие к пожилым людям. Поэтому вся работа организована через территориальные центры социального обслуживания населения», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.

На дом социальные работники будут приносить и пенсии.



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Выплаты начнутся уже с 1 апреля. Их получат более 20 тысяч человек.
 
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