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Пьяная девушка на Mazda разбила пять автомобилей на улице Калиновского
Источник материала: Tut.by
Нетрезвая девушка на Mazda протаранила пять автомобилей в Минске,
Происшествие случилось утром 28 марта во дворе дома № 48/1 по улице Калиновского. По информации инспекторов, 25-летняя водитель Mazda из-за несоблюдения бокового интервала протаранила пять припаркованных автомобилей.
Выяснилось, что девушка была пьяна — 1,78 промилле алкоголя. На нарушительницу составили административные протоколы, а автомобиль увезли на штрафстоянку.
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На нарушительницу составили административные протоколы, а автомобиль увезли на штрафстоянку.
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