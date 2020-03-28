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Пьяная девушка на Mazda разбила пять автомобилей на улице Калиновского

28.03.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нетрезвая девушка на Mazda протаранила пять автомобилей в Минске, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось утром 28 марта во дворе дома № 48/1 по улице Калиновского. По информации инспекторов, 25-летняя водитель Mazda из-за несоблюдения бокового интервала протаранила пять припаркованных автомобилей.

Выяснилось, что девушка была пьяна — 1,78 промилле алкоголя. На нарушительницу составили административные протоколы, а автомобиль увезли на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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На нарушительницу составили административные протоколы, а автомобиль увезли на штрафстоянку.
 
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