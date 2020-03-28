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Врачи озвучили новую причину храпа у мужчин

28.03.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врачи озвучили новую причину храпа у мужчин

Австралийские ученые назвали генную природу мужского храпа. Найденные 173 гена расположены в 42 областях человеческого генома, пишет Big News Network.

Исследователям удалось выявить 173 гена, которые одновременно связаны с храпом и обусловлены наличием лишнего веса. Если такие гены присутствуют у курящего мужчины среднего возраста, то риск возникновения проблем со сном существенно возрастает.

Отмечается, что молодые женщины могут храпеть сильнее мужчин среднего и старшего возраста. Специалисты считают, что это связано с разными заболеваниями. Более того, есть мнение, что женский храп в молодом возрасте может быть сигналом возможных проблем с памятью и развитием деменции в пожилом возрасте.

Как рассказали специалисты, на настоящий момент это крупнейшее исследование природы храпа, которое позволило с новой стороны изучить природу сна.

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Австралийские ученые назвали генную природу мужского храпа. Найденные 173 гена расположены в 42 областях человеческого генома, пишет Big News Network. Исследователям...
 
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