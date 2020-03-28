В Ушачском районе Hyundai врезался в дерево - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 28 марта в Ушачском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, на 42-м километре трассы Полоцк — Ушачи 52-летний водитель Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и его 38-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.