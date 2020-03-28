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В Ушачском районе Hyundai врезался в дерево - пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы в аварии, которая произошла утром 28 марта в Ушачском районе. Об этом
По информации инспекторов, на 42-м километре трассы Полоцк — Ушачи 52-летний водитель Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и его 38-летний пассажир получили различные травмы и были госпитализированы.
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Водитель не справился с управлением на закруглении дороги.
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