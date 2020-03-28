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«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 18 миллионов деревьев планируют высадить в Беларуси за время традиционной весенней акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году ее приурочили к юбилею Великой Победы.
Прологом инициативы, которую поддержали по всей стране, стала закладка аллеи у мемориального комплекса «Курган Славы». Планируется, что к проекту подключатся более 30 тысяч человек. Лесхозы готовы обеспечить всех и посадочным материалом, и инвентарем.
Впрочем, не только на посадках сейчас концентрируются специалисты. Тревогу вызывают лесные пожары. С начала 2020 года их тушили полсотни раз.
Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
К акции «Неделя леса» также присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице.
Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев. В основном, это характерные для нашего климата ели и сосны. Их и высадят участники акции в Столбцовском районе.
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Новости Беларуси. Более 18 миллионов деревьев планируют высадить в Беларуси за время традиционной весенней акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24...
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