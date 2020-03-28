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«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

28.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 18 миллионов деревьев планируют высадить в Беларуси за время традиционной весенней акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году ее приурочили к юбилею Великой Победы. 

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

Прологом инициативы, которую поддержали по всей стране, стала закладка аллеи у мемориального комплекса «Курган Славы». Планируется, что к проекту подключатся более 30 тысяч человек. Лесхозы готовы обеспечить всех и посадочным материалом, и инвентарем.

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

Впрочем, не только на посадках сейчас концентрируются специалисты. Тревогу вызывают лесные пожары. С начала 2020 года их тушили полсотни раз.

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:
Лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду. Вся техника приведена в готовность, все средства пожаротушения. Плюс мы практически на завершающем этапе находимся в выполнении всех противопожарных мероприятий – это опашка, это уход за минерализованными полосами, это устройство минерализованных полос.

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

К акции «Неделя леса»  также присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице.

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

Здесь ежегодно выращивается почти полмиллиона деревьев. В основном, это характерные для нашего климата ели и сосны. Их и высадят участники акции в Столбцовском районе.

Люди в материале: Виталий Дрожжа

 
 
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Новости Беларуси. Более 18 миллионов деревьев планируют высадить в Беларуси за время традиционной весенней акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24...
 
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