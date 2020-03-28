Меньше трех метров в длину и салон на четверых: китайцы показали еще один миниатюрный электрокар

Источник материала: Tut.by

Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors и концерна SAIC, анонсировала свой первый электромобиль — миниатюрный трехдверный хэтчбек E5C.





Под маркой Wuling американо-китайское СП до сих пор выпускало преимущественно недорогие однообъемники и фургоны, а для небольших городских электрокаров SAIC-GM-Wuling использовало марку Baojun. В ее гамме, напомним, уже есть модели E100 и E200 , а на подходе еще и E300 — кузова у них длиной до 2,62 м, а салон рассчитан на двух седоков.





E5C же приспособлен под перемещение четырех человек, а посему отличается от моделей Baojun увеличенными габаритами. Длина машинки составляет 2917 мм, ширина — 1493 мм, колесная база равна 1940 мм. Впрочем, разработчикам все равно пришлось пойти на компромисс — если на заднем ряду электрокара сядут двое пассажиров, места для багажа уже не останется.





Электродвигатель на «трехдверке» развивает 27 лошадиных сил, то есть на 12 сил меньше, чем у двухместных Baojun. На сколько километров пробега хватит батареи емкостью 13,82 кВтч, не сообщается, из прочих параметров известна только максимальная скорость — 100 км/ч.





В Китае рыночный дебют E5C запланирован на третий квартал этого года — больше подробностей SAIC-GM-Wuling обнародует ближе к моменту старта продаж.