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Меньше трех метров в длину и салон на четверых: китайцы показали еще один миниатюрный электрокар

28.03.2020 14:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors и концерна SAIC, анонсировала свой первый электромобиль — миниатюрный трехдверный хэтчбек E5C.


Под маркой Wuling американо-китайское СП до сих пор выпускало преимущественно недорогие однообъемники и фургоны, а для небольших городских электрокаров SAIC-GM-Wuling использовало марку Baojun. В ее гамме, напомним, уже есть модели E100 и E200, а на подходе еще и E300 — кузова у них длиной до 2,62 м, а салон рассчитан на двух седоков.


E5C же приспособлен под перемещение четырех человек, а посему отличается от моделей Baojun увеличенными габаритами. Длина машинки составляет 2917 мм, ширина — 1493 мм, колесная база равна 1940 мм. Впрочем, разработчикам все равно пришлось пойти на компромисс — если на заднем ряду электрокара сядут двое пассажиров, места для багажа уже не останется.


Электродвигатель на «трехдверке» развивает 27 лошадиных сил, то есть на 12 сил меньше, чем у двухместных Baojun. На сколько километров пробега хватит батареи емкостью 13,82 кВтч, не сообщается, из прочих параметров известна только максимальная скорость — 100 км/ч.


В Китае рыночный дебют E5C запланирован на третий квартал этого года — больше подробностей SAIC-GM-Wuling обнародует ближе к моменту старта продаж.

 
 
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Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors и концерна SAIC, анонсировала свой первый электромобиль - миниатюрный трехдверный хэтчбек E5C.
 
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