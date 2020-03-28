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Меньше трех метров в длину и салон на четверых: китайцы показали еще один миниатюрный электрокар
Источник материала: Tut.by
Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors и концерна SAIC, анонсировала свой первый электромобиль — миниатюрный трехдверный хэтчбек E5C.
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E5C же приспособлен под перемещение четырех человек, а посему отличается от моделей Baojun увеличенными габаритами. Длина машинки составляет 2917 мм, ширина — 1493 мм, колесная база равна 1940 мм. Впрочем, разработчикам все равно пришлось пойти на компромисс — если на заднем ряду электрокара сядут двое пассажиров, места для багажа уже не останется.
Электродвигатель на «трехдверке» развивает 27 лошадиных сил, то есть на 12 сил меньше, чем у двухместных Baojun. На сколько километров пробега хватит батареи емкостью 13,82 кВтч, не сообщается, из прочих параметров известна только максимальная скорость — 100 км/ч.
В Китае рыночный дебют E5C запланирован на третий квартал этого года — больше подробностей SAIC-GM-Wuling обнародует ближе к моменту старта продаж.
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Компания Wuling, входящая в состав совместного предприятия General Motors и концерна SAIC, анонсировала свой первый электромобиль - миниатюрный трехдверный хэтчбек E5C.
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