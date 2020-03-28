Сразу три смертельных отравления метадоном за сутки в Бобруйске?

Источник материала: ОНТ

СТРАШНОЕ СОВПАДЕНИЕ. Бобруйск. В одной из квартир на Приберезинском бульваре нашли без признаков жизни двух человек.

Следственный комитет сообщает: предварительно установлено, что смерть обоих наступила от отравления особо опасным наркотическим средством – метадоном. В тот же день в квартире на улице Ульяновской был обнаружен мёртвым 28-летний парень. И опять метадон.

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