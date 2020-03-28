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«Выживший». Хотели продать на запчасти. История 36-летнего Nissan Bluebird с пробегом 69 тысяч
Источник материала: Tut.by
«Он 1984 года выпуска, а пробег всего 69 тысяч км! И оснащение — как у современных машин». Владелец чудом сохранившегося Nissan Bluebird вынужден расстаться со своим любимцем, хотя с удовольствием оставил бы машину себе. А мы прокатились на 36-летнем «японце» и удивились: вот раньше умели делать.
Павел, пока еще владелец этого Nissan, сразу предлагает мне занять место за рулем: «Попробуй прокатись. Тебе понравится». А я тушуюсь. Потому что машина — с правым рулем. Признаюсь, за более чем 20-летний опыт езды праворульные машины мне еще не попадались. А я точно смогу?
— Сможешь, — успокаивает меня Павел. — На самом деле уже через час езды привыкаешь. А через неделю уже можешь смело «вышивать» в потоке и парковаться любой стороной.
«Спас его от разборки на запчасти»
Павел занимается срочным выкупом автомобилей. Однажды раздался звонок, клиент предложил Nissan Bluebird 1984 года выпуска. На запчасти.
— Я отвечаю — сразу нет. И вешаю трубку. Потом перезванивают, говорят: там пробег 50 тысяч. Я не поверил, что машина 84-го года может быть с таким пробегом. Поехал смотреть. И когда открыли гараж, в котором она стояла, сразу влюбился. Nissan был «законсервирован» толстенным слоем пыли, потому что простоял в гараже 10 лет. Я понял, что подобных машин просто нет — в Беларуси так точно. А ведь ее хотели разобрать на запчасти, а остатки выбросить на свалку, — вспоминает Павел.
Машина принадлежала бывшему моряку дальнего плавания. Он ее привез из Хабаровского края в 1992 году, когда переселился в Гродно. В семье это была вторая машина, поэтому использовалась редко, в качестве автомобиля выходного дня. Владелец, как говорится, ее чаще мыл, чем ездил.
— Я купил ее и начал потихоньку восстанавливать. Несмотря на небольшой пробег, машина все же долгое время простояла без движения. Причем последние три года — в неотапливаемом гараже, поэтому было с чем поработать. Поменял все, до чего добрались руки и кошелек. Заменил ГРМ, он был еще заводской, воздушный фильтр — тоже. Поменял ШРУСы, шаровые опоры спереди. Сзади стоят новые тормозные диски. Суппорты привел в порядок при помощи ремкомплекта, но сюда подходят от Nissan X-Trail. Вообще много взаимозаменяемых деталей с другими моделями.
Под капотом у Nissan Bluebird — 1,8-литровый турбомотор. У него две свечи зажигания на цилиндр. Их Павел тоже заменил. Родной трамблер рассыпался, пришлось ставить новый. Также под замену пошло сцепление с главным и рабочим цилиндрами, помпа, термостат. И, конечно, масло с фильтрами были заменены на новые.
— Осталось заменить часть глушителя и передние амортизаторы, но… Если заказывать новые оригинальные из Японии, то они обойдутся в 1300 долларов за штуку! Амортизаторы здесь — с регулировкой жесткости. Есть три режима, которые меняются кнопкой в салоне. Фантастика! Это на машине 1984 года. Советовали поставить обычные амортизаторы, но мне очень хотелось бы сохранить машину в оригинальном заводском виде. Лучше, чем придумали конструкторы, ты не сделаешь.
Машина времени, которая возвращает в прошлое
Салон этого Nissan Bluebird — настоящая капсула времени. Ни потертостей, ни проваленных сидений. В оригинальность пробега легко поверить. Садишься — и машина сразу окунает тебя в атмосферу того времени. Получаешь удовольствие.
— Я не мыл салон никакой химией. Боялся, что могу испортить ткань или пластик. Поэтому просто вода, мыло и щетка. Пылесосил машину часа два с половиной, не меньше. Ворс на полу глубокий, а я старался вычистить каждую песчинку. Люблю, когда в машине идеально чисто.
Даже стереосистему Павел сохранил оригинальную, с кассетной магнитолой. Музыку слушает через FM-модулятор. Владелец очень хотел сохранить максимально заводской вид. И это у него прекрасно получилось.
Для 1984 года машина оснащена максимально. Центральный замок, электропакет, кондиционер, электропривод антенны, регулировка жесткости амортизаторов. А на водительском кресле можно регулировать поясничный подпор и даже валики боковой поддержки. Кнопками. Даже по современным меркам сидеть на месте водителя удобно. А вот сзади у высоких пассажиров голова будет упираться в потолок. Зато там есть подлокотник и сеточки-карманы в спинках передних кресел.
— Единственное, чем придется заняться будущему владельцу, — это кузов. После покупки я с ним ничего не делал. Оттирал абразивной полиролью от грязи, потом мыл и снова отполировал. Для своих лет кузов в очень хорошем состоянии — пороги и днище целы. Но чудес не бывает — это «японец» середины 80-х. Очаги ржавчины кое-где есть. Но главное — машина ни разу не была в аварии.
И не крашена? Открываем капот, а там — все желтое. Оказывается, родной цвет машины — именно желтый. Но первому владельцу он не понравился, поэтому машину перекрасили в белый. И в первый техпаспорт, еще бумажный, цвет кузова уже был записан как белый. Павел демонстрирует тот самый документ. Так и есть — белым Nissan стал еще в 1992 году.
«Не езда, а сплошное удовольствие»
— Я наездил на этой машине почти за два года меньше 20 тысяч километров. Когда купил ее, на одометре было 52 или 53 тысячи. Зимой я на ней тоже выезжал, но после каждой поездки ополаскивал в гараже из мойки высокого давления. Жене моей машина тоже нравится. Хотя каждый раз, когда садится, чувствует себя непривычно. Вроде на водительском месте — а руля и педалей нет, — смеется Павел.
А я освоился быстро. Уже минут через 15 вполне ловко управлялся левой рукой с рычагом коробки передач. Схема его работы такая же, как и на леворульных машинах. Подвеска не гремит, да и вообще автомобиль оставляет ощущение собранности. Разгон уверенный — так могут только моторы старой школы, не задушенные нормами экологии. Мотор бодро выкручивается до 6800 оборотов, коробка работает идеально. Надо немного привыкнуть к сцеплению и на старте давать больше оборотов. В остальном — все легко и просто, за исключением того, что передачи нужно переключать левой рукой, а показывать повороты — правой.
— Знакомые ребята советовали немного доработать машину. Двигатель здесь турбированный, 1,8 литра. Можно поставить интеркулер для охлаждения подаваемого воздуха. Только это даст около 15 дополнительных «лошадок». Можно и турбину другую поставить, и раскачать мотор примерно до 200 лошадиных сил. А сейчас здесь 135 сил. И этого хватает вполне. Это ведь не гоночная машина, а, скорее, прогулочная. Гонять на ней не особо хочется, но иногда на педаль можно и нажать. Для своего возраста машина динамичная.
Павел не скрывает, что не менее приятно, когда окружающие оценивают машину, поднимая большой палец вверх. Автомобиль поднимает людям настроение. И в этом тоже большой кайф от владения Nissan Bluebird.
«К сожалению, вынужден продавать»
— Если бы не грядущее пополнение в семье, я бы эту машину не продавал. Но я понимаю: если она у меня останется, то будет как второй ребенок. Потребует много внимания и денег. Даже чисто финансово я не вытяну. Но очень хочу, чтобы ее купил тот, кто сможет уделить ей внимание, будет ухаживать за ней и поддерживать в идеальном состоянии.
Nissan Bluebird в деталях
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Для нашего проекта «Выживший» мы нашли чудом сохранившийся Nissan Bluebird 1984 года выпуска с пробегом 69 тысяч км. И он очень крут.
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