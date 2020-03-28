«Выживший». Хотели продать на запчасти. История 36-летнего Nissan Bluebird с пробегом 69 тысяч

Источник материала: Tut.by

«Он 1984 года выпуска, а пробег всего 69 тысяч км! И оснащение — как у современных машин». Владелец чудом сохранившегося Nissan Bluebird вынужден расстаться со своим любимцем, хотя с удовольствием оставил бы машину себе. А мы прокатились на 36-летнем «японце» и удивились: вот раньше умели делать.





Павел, пока еще владелец этого Nissan, сразу предлагает мне занять место за рулем: «Попробуй прокатись. Тебе понравится». А я тушуюсь. Потому что машина — с правым рулем. Признаюсь, за более чем 20-летний опыт езды праворульные машины мне еще не попадались. А я точно смогу?

— Сможешь, — успокаивает меня Павел. — На самом деле уже через час езды привыкаешь. А через неделю уже можешь смело «вышивать» в потоке и парковаться любой стороной.

«Спас его от разборки на запчасти»

Павел занимается срочным выкупом автомобилей. Однажды раздался звонок, клиент предложил Nissan Bluebird 1984 года выпуска. На запчасти.

— Я отвечаю — сразу нет. И вешаю трубку. Потом перезванивают, говорят: там пробег 50 тысяч. Я не поверил, что машина 84-го года может быть с таким пробегом. Поехал смотреть. И когда открыли гараж, в котором она стояла, сразу влюбился. Nissan был «законсервирован» толстенным слоем пыли, потому что простоял в гараже 10 лет. Я понял, что подобных машин просто нет — в Беларуси так точно. А ведь ее хотели разобрать на запчасти, а остатки выбросить на свалку, — вспоминает Павел.

Машина принадлежала бывшему моряку дальнего плавания. Он ее привез из Хабаровского края в 1992 году, когда переселился в Гродно. В семье это была вторая машина, поэтому использовалась редко, в качестве автомобиля выходного дня. Владелец, как говорится, ее чаще мыл, чем ездил.





— Я купил ее и начал потихоньку восстанавливать. Несмотря на небольшой пробег, машина все же долгое время простояла без движения. Причем последние три года — в неотапливаемом гараже, поэтому было с чем поработать. Поменял все, до чего добрались руки и кошелек. Заменил ГРМ, он был еще заводской, воздушный фильтр — тоже. Поменял ШРУСы, шаровые опоры спереди. Сзади стоят новые тормозные диски. Суппорты привел в порядок при помощи ремкомплекта, но сюда подходят от Nissan X-Trail. Вообще много взаимозаменяемых деталей с другими моделями.

Под капотом у Nissan Bluebird — 1,8-литровый турбомотор. У него две свечи зажигания на цилиндр. Их Павел тоже заменил. Родной трамблер рассыпался, пришлось ставить новый. Также под замену пошло сцепление с главным и рабочим цилиндрами, помпа, термостат. И, конечно, масло с фильтрами были заменены на новые.

— Осталось заменить часть глушителя и передние амортизаторы, но… Если заказывать новые оригинальные из Японии, то они обойдутся в 1300 долларов за штуку! Амортизаторы здесь — с регулировкой жесткости. Есть три режима, которые меняются кнопкой в салоне. Фантастика! Это на машине 1984 года. Советовали поставить обычные амортизаторы, но мне очень хотелось бы сохранить машину в оригинальном заводском виде. Лучше, чем придумали конструкторы, ты не сделаешь.

Машина времени, которая возвращает в прошлое

Салон этого Nissan Bluebird — настоящая капсула времени. Ни потертостей, ни проваленных сидений. В оригинальность пробега легко поверить. Садишься — и машина сразу окунает тебя в атмосферу того времени. Получаешь удовольствие.

— Я не мыл салон никакой химией. Боялся, что могу испортить ткань или пластик. Поэтому просто вода, мыло и щетка. Пылесосил машину часа два с половиной, не меньше. Ворс на полу глубокий, а я старался вычистить каждую песчинку. Люблю, когда в машине идеально чисто.





Даже стереосистему Павел сохранил оригинальную, с кассетной магнитолой. Музыку слушает через FM-модулятор. Владелец очень хотел сохранить максимально заводской вид. И это у него прекрасно получилось.

Для 1984 года машина оснащена максимально. Центральный замок, электропакет, кондиционер, электропривод антенны, регулировка жесткости амортизаторов. А на водительском кресле можно регулировать поясничный подпор и даже валики боковой поддержки. Кнопками. Даже по современным меркам сидеть на месте водителя удобно. А вот сзади у высоких пассажиров голова будет упираться в потолок. Зато там есть подлокотник и сеточки-карманы в спинках передних кресел.

— Единственное, чем придется заняться будущему владельцу, — это кузов. После покупки я с ним ничего не делал. Оттирал абразивной полиролью от грязи, потом мыл и снова отполировал. Для своих лет кузов в очень хорошем состоянии — пороги и днище целы. Но чудес не бывает — это «японец» середины 80-х. Очаги ржавчины кое-где есть. Но главное — машина ни разу не была в аварии.

И не крашена? Открываем капот, а там — все желтое. Оказывается, родной цвет машины — именно желтый. Но первому владельцу он не понравился, поэтому машину перекрасили в белый. И в первый техпаспорт, еще бумажный, цвет кузова уже был записан как белый. Павел демонстрирует тот самый документ. Так и есть — белым Nissan стал еще в 1992 году.

«Не езда, а сплошное удовольствие»

— Я наездил на этой машине почти за два года меньше 20 тысяч километров. Когда купил ее, на одометре было 52 или 53 тысячи. Зимой я на ней тоже выезжал, но после каждой поездки ополаскивал в гараже из мойки высокого давления. Жене моей машина тоже нравится. Хотя каждый раз, когда садится, чувствует себя непривычно. Вроде на водительском месте — а руля и педалей нет, — смеется Павел.

А я освоился быстро. Уже минут через 15 вполне ловко управлялся левой рукой с рычагом коробки передач. Схема его работы такая же, как и на леворульных машинах. Подвеска не гремит, да и вообще автомобиль оставляет ощущение собранности. Разгон уверенный — так могут только моторы старой школы, не задушенные нормами экологии. Мотор бодро выкручивается до 6800 оборотов, коробка работает идеально. Надо немного привыкнуть к сцеплению и на старте давать больше оборотов. В остальном — все легко и просто, за исключением того, что передачи нужно переключать левой рукой, а показывать повороты — правой.

— Знакомые ребята советовали немного доработать машину. Двигатель здесь турбированный, 1,8 литра. Можно поставить интеркулер для охлаждения подаваемого воздуха. Только это даст около 15 дополнительных «лошадок». Можно и турбину другую поставить, и раскачать мотор примерно до 200 лошадиных сил. А сейчас здесь 135 сил. И этого хватает вполне. Это ведь не гоночная машина, а, скорее, прогулочная. Гонять на ней не особо хочется, но иногда на педаль можно и нажать. Для своего возраста машина динамичная.

Павел не скрывает, что не менее приятно, когда окружающие оценивают машину, поднимая большой палец вверх. Автомобиль поднимает людям настроение. И в этом тоже большой кайф от владения Nissan Bluebird.

«К сожалению, вынужден продавать»





— Если бы не грядущее пополнение в семье, я бы эту машину не продавал. Но я понимаю: если она у меня останется, то будет как второй ребенок. Потребует много внимания и денег. Даже чисто финансово я не вытяну. Но очень хочу, чтобы ее купил тот, кто сможет уделить ей внимание, будет ухаживать за ней и поддерживать в идеальном состоянии.

Nissan Bluebird в деталях



У автомобиля сохранился оригинальный техпаспорт



К этим «отросткам» на передних крыльях подходят «оптоволоконные» провода. Если фары горят — здесь светится огонек



Родной пробег немного не добрался до отметки 70 тысяч



Даже такие мелкие детали, как винты крепления хромированной отделки отлично сохранились



Этот «домкрат» с выдвижной ручкой поднимает и опускает водительское кресло



Здесь есть даже электрорегулировки боковой поддержки и поясничного подпора. И они работают — для этого пришлось разбирать кресло и смазывать механизмы



В интерьере нет ни одной «чужой» детали. Да и состояние салона отличное



В левом углу — не педаль, а площадка для отдыха левой ноги



Плафон освещения в салоне включается и выключается нажатием на его корпус



Чтобы проверить предохранитель, нужно нажать соответствующую кнопку. Если индикатор слева загорится, значит предохранитель целый



Под капотом — когда-то родной желтый цвет. Двигатель — 1,8 литра с турбиной, мощностью 135 л.с.



Два ключа сохранили свое практически заводское состояние



Между передними креслами расположился переключатель режимов жесткости подвески



Кресла удобные даже по современным меркам



При помощи «барашка» на подголовнике его можно смещать вперед или назад



Задний диван удобный, но места над головой маловато



Рычаг поворотников находится справа



Владелец сохранил родную стереосистему