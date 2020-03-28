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В «колбасках» грунт прогревается быстрее. Как выращивают огурцы в Столинском районе
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
Променять сельскую прописку на городскую здесь согласятся разве, что под дулом пистолета. Столинский район. Каждый сантиметр земли на вес золота.
Последние несколько лет Евгений Гермаш – один из первых, кто высаживает рассаду в начале марта. Секрет раннего урожая не только в погоде, но и в конфигурации парника.
Технологию подсмотрели у венгров. Он накрыт в три слоя, получается эффект термоса. Протапливать нужно реже – раз в четыре часа. А в таких «колбасках» грунт прогревается быстрее. В огуречном деле вдвоем с женой уже четверть века.
Стихийность рынка красноречиво предостерегает здешних: выигрывает только крайний – весенний и осенний урожай. Но ставки высокие: не угадал с погодой – потерял всю рассаду. Снизить риски можно только трудом. Иногда каторжным.
Наталья Андрикевич знает не понаслышке – бессонные ночи для нее стали в порядке вещей. Говорит, агросезон будто не заканчивался. Уже 20 января принялись за работу – она, муж и трое детей.
Настоящая гордость – баклажаны. Рынок по нему в Беларуси формируется последние несколько лет. Продавать их проще традиционных томатов и огурцов.
Такие семьи с личным подсобным хозяйством, как Евгения и Натальи, под крылом Центра сельского развития и предпринимательства. Его создали 14 лет назад. Участие в агровыставках, знакомство с инновациями, практика экспериментальных полей, поддержка экологических инициатив. Например, сбор на переработку тепличной пленки. Они делятся опытом ведения семейных хозяйств друг с другом и со всей страной.
47 фермерских и 16 тысяч личных подсобных хозяйств. Каждый шестой овощ в Беларуси – на экспорт со столинским обратным адресом.
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». Променять сельскую прописку на городскую здесь согласятся разве, что под...
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