В «колбасках» грунт прогревается быстрее. Как выращивают огурцы в Столинском районе

Источник материала: СТВ

О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж» .

Променять сельскую прописку на городскую здесь согласятся разве, что под дулом пистолета. Столинский район. Каждый сантиметр земли на вес золота.





Последние несколько лет Евгений Гермаш – один из первых, кто высаживает рассаду в начале марта. Секрет раннего урожая не только в погоде, но и в конфигурации парника.

Технологию подсмотрели у венгров. Он накрыт в три слоя, получается эффект термоса. Протапливать нужно реже – раз в четыре часа. А в таких «колбасках» грунт прогревается быстрее. В огуречном деле вдвоем с женой уже четверть века.





Евгений Гермаш, ведет личное подсобное хозяйство:

В Ольшаны на рынок – уже три года продаем. Первые огурцы. Все можно реализовать в Ольшанах в розницу. Не надо оптом – в розницу по другой цене. А когда уже пойдет объем какой-то, уже в Ольшаны будут подъезжать оптовые покупатели.





Стихийность рынка красноречиво предостерегает здешних: выигрывает только крайний – весенний и осенний урожай. Но ставки высокие: не угадал с погодой – потерял всю рассаду. Снизить риски можно только трудом. Иногда каторжным.





Наталья Андрикевич, ведет личное подсобное хозяйство:

Мы начинаем отапливать с вечера – где-то с 6 часов, и за ночь через каждые 2 часа надо 5-6 раз протопить, и этих дров буквально хватает на 10 дней.





Наталья Андрикевич знает не понаслышке – бессонные ночи для нее стали в порядке вещей. Говорит, агросезон будто не заканчивался. Уже 20 января принялись за работу – она, муж и трое детей.

Наталья Андрикевич:

Рассада у нас уже как бы сформированная. Просится к высадке на постоянное место.





Настоящая гордость – баклажаны. Рынок по нему в Беларуси формируется последние несколько лет. Продавать их проще традиционных томатов и огурцов.

Наталья Андрикевич:

Мы все зависим от небесной канцелярии, поэтому надеемся, что будет тепло. Будем стараться подтапливать, чтобы наши ранние труды не пропали.





Такие семьи с личным подсобным хозяйством, как Евгения и Натальи, под крылом Центра сельского развития и предпринимательства. Его создали 14 лет назад. Участие в агровыставках, знакомство с инновациями, практика экспериментальных полей, поддержка экологических инициатив. Например, сбор на переработку тепличной пленки. Они делятся опытом ведения семейных хозяйств друг с другом и со всей страной.

Виктор Велесницкий, директор Центра сельского развития и предпринимательства Столинского района:

Люди нашего района, в первую очередь, надеются на самих себя. Они понимают: кто, если не мы? Нет работы – значит надо ее создать. Значит надо заниматься, выращивать эффективно продавать, и тогда легче выживать, и можно и детей пополнять, и дом построить, и автомобиль купить. Но это сложно.





47 фермерских и 16 тысяч личных подсобных хозяйств. Каждый шестой овощ в Беларуси – на экспорт со столинским обратным адресом.

Николай Мороз, первый заместитель председателя Столинского райисполкома:

На постоянной основе задействовано около 380 человек в фермерских хозяйствах, и на сезонные работы также из соседних регионов – Гомельской области, Житковичского района ездят люди на заработки, на сезонные работы. То есть в общем количестве где-то около 3-3,5 тысяч человек.