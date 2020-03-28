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«Это я пою на утреннике, а мама меня поддерживает»: посмотрите, как пес подбодрил свою поющую хозяйку (ВИДЕО)

28.03.2020 15:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это я пою на утреннике, а мама меня поддерживает»: посмотрите, как пес подбодрил свою поющую хозяйку (ВИДЕО)

Той-пудель по кличке Лулу подбодрил свою хозяйку, когда она исполняла песню. Реакция питомца на пение развеселила пользователей сети, пишет портал ridus.ru.

На кадрах пудель начинает качать головой под слова песни. Когда хозяйка останавливается, собака кивает, словно призывая девушку продолжить пение. 

Хозяйка питомца опубликовала видеоролик в своем профиле в TikTok. Запись быстро набрала порядка 17 миллионов просмотров и 5 миллионов лайков. «Я сейчас умру от умиления!», «Это я пою на утреннике, а мама меня поддерживает», «Если я начну петь, то уверена, что реакция будет совершенно другой», – написали интернет-пользователи.

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Той-пудель по кличке Лулу подбодрил свою хозяйку, когда она исполняла песню. Реакция питомца на пение развеселила пользователей сети, пишет портал ridus.ru. На кадрах...
 
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