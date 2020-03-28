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Как вышивку сделать оберегом?
Источник материала: СТВ
В программе
Мероприятие проходит раз в два года в Гродно. Оно объединяет всю палитру национальностей, которые проживают на белорусской земле, и подчёркивает важность знания своих корней и мирного существования разных традиций в одной стране. Там Дарья выступает как представитель Украины, но выставляет и белорусскую вышивку. А ещё проводит мастер-классы.
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
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