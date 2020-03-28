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Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из способов даст первую клубнику в Беларуси? Спойлер – уже в мае узнаем.
В этом году белорусская клубника может пойти на 10 дней раньше прошлогодней. Правда, если греческая и итальянская не перебьет спрос.
В прошлом строитель, Андрей Ярахович подошел к своему новому делу жизни основательно. По улице Садовой в агрогородке Лунин выкупил два участка. Завел страницу в Инстаграм и ставит эксперименты.
Из 12 сортов клубники в шорт-лист самых ранних вышли только два. Параллельно расширяет площади – приводит в порядок еще два заброшенных участка через дорогу. Тех, кто, как и Андрей, ведет хозяйство своими силами – в Лунинецком районе 15 тысяч. 70 – это фермерские хозяйства.
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Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из...
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