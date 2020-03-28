ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

28.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».

В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из способов даст первую клубнику в Беларуси? Спойлер – уже в мае узнаем. 

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

Андрей Ярахович, ведет личное подсобное хозяйство:
Если теплица ускоряет, грубо говоря, на месяц, то тоннели ускоряют на две недели. То есть при минимальных затратах все равно часть урожая получаешь – раннюю ягоду в максимальную цену.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

В этом году белорусская клубника может пойти на 10 дней раньше прошлогодней. Правда, если греческая и итальянская не перебьет спрос. 

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

Андрей Ярахович:
От нас это не зависит. Мы максимум, что можем сделать – это улучшить качество продукции, которую мы производим. Мы должны добиться, чтобы клубника была красивая на внешний вид и сладкая. Если такого мы добьемся, то человек, который придет на рынок, попробует ее и купит.

В прошлом строитель, Андрей Ярахович подошел к своему новому делу жизни основательно. По улице Садовой в агрогородке Лунин выкупил два участка. Завел страницу в Инстаграм и ставит эксперименты.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

Андрей Ярахович:
Все равно все нужно делать самому. Все равно это метод проб и ошибок. Пока сам не дойдешь до того, что нужно делать именно так и никак иначе.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

Из 12 сортов клубники в шорт-лист самых ранних вышли только два. Параллельно расширяет площади – приводит в порядок еще два заброшенных участка через дорогу. Тех, кто, как и Андрей, ведет хозяйство своими силами – в Лунинецком районе 15 тысяч. 70 – это фермерские хозяйства.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

Михаил Климушко, заведующий сектором управления по сельскому хозяйству Лунинецкого райисполкома:
Вклад крестьянских хозяйств в экономику района – это более 36% производства валовой продукции, в производстве растениеводческой продукции фермеры занимают более 60%. Статус «клубничной столицы», конечно, сохранится. Но появляются и новые виды. Те же фермерские хозяйства пробуют заниматься выращиванием той же ежевики.

Люди в материале: Андрей Ярахович, Михаил Климушко, Кристина Протосовицкая

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика