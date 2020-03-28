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Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею

28.03.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею

Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею


В первом полуфинале встречаются победитель регулярной стадии турнира команда Президента Беларуси и занявшая 4-ю строку таблицы сборная Гродненской области.

Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею

В другом полуфинале сыграют команды Брестской и Минской областей. С каким счетом завершится первый полуфинал, и кто станет первым финалистом соревнований, сообщим в нашем следующем выпуске.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного...
 
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