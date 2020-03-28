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Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В другом полуфинале сыграют команды Брестской и Минской областей. С каким счетом завершится первый полуфинал, и кто станет первым финалистом соревнований, сообщим в нашем следующем выпуске.
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Команда Президента играет со сборной Гродненской области на XIII любительских соревнованиях по хоккею
Новости Беларуси. В Минске стартовал второй этап плей-офф XIII соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного...
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