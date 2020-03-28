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Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 кг

28.03.2020 14:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 кг

Российская исполнительница Кети Топурия на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, как в свое время сбросила 17 килограммов. 

Вес певицы составляет 54 килограмма при росте 174 сантиметра. Топурия пояснила, как ей удается сохранять такие параметры. По словам певицы, она только один раз в жизни набрала вес – во время беременности артистка поправилась на 17 килограммов. После родов исполнительница восстановилась за три месяца. Это удалось благодаря белковой диете. Кети Топурия отметила, что до сих пор соблюдает ее. 

Певица исключила из своего рациона сахар и мучные изделия. Каждый день она выпивает не менее двух литров воды и старается есть много клетчатки. На завтрак артистка обычно употребляет овсяную кашу или творог, на обед – салат и суп, на полдник – яблоко, на ужин – овощи на гриле с рыбой или мясом.

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Российская исполнительница Кети Топурия на своей странице в Instagram рассказала поклонникам, как в свое время сбросила 17 килограммов.  Вес певицы составляет 54...
 
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