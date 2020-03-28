|
«Аспирин природный». Что мы знаем о ежевике, и как её выращивают в Беларуси
Источник материала: СТВ
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе
Ежевичные поля на юге Беларуси. В Лунинецком районе самая крупная плантация – 38 гектаров. Это по площади чуть больше трех стадионов «Динамо» в Минске. Настоящий ягодный бум прогнозируют на будущий сезон. Некапризная ежевика даст до 20 килограммов урожая с куста.
Высадили кустарники в 2017 году. В прошлом собрали около ста тонн черной ягоды. Сегодня ежевика импортируется в нашу страну – это Сербия, Молдавия, Хорватия. Цена в Европе на нее примерно в два раза выше, чем на голубику.
В этом году ждут урожай. На сбор пригласят до ста человек. Реализовывать ежевику планируют в Беларуси и на экспорт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». Ежевичные поля на юге Беларуси. В Лунинецком районе самая крупная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)