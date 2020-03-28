В Минске пьяный мужчина угнал микроавтобус, угрожая пассажиру ножом

Источник материала: Tut.by

В Минске пьяный мужчина, угрожая ножом пассажиру, угнал микроавтобус. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Днем 28 марта в милицию обратился мужчина и сообщил, что на Долгиновском тракте неизвестный, угрожая ножом, завладел его микроавтобусом Volkswagen и уехал в сторону микрорайона «Новинки».

По данным следствия , неизвестный подошел к автомобилю, в котором находился пассажир, и потребовал от того пересесть на переднее сиденье. Последний вышел из микроавтобуса, а злоумышленник завел транспортное средство и уехал. Водитель в это время находился в магазине.

В городе ввели спецплан «Перехват» и через полчаса на улице Павлины Меделки угонщика задержали. Им оказался 35-летний минчанин. Мужчина был пьян — 2,14 промилле алкоголя.

В отношении злоумышленника следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства).