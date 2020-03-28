Будут ли работать школьные лагеря?

Источник материала: Вороновская газета





Каникулы в школах начнутся по расписанию, 30 марта, и продлятся до 6 апреля. На базе семи учреждений образования Вороновского района будут действовать оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

Предположительно, в них отдохнут 150 мальчишек и девчонок. Ребята будут приходить на каникулах в родные школы, где для них организуют досуг и полноценное питание. Посещение их — добровольное.

Программа пребывания в лагерях разрабатывается индивидуально в каждом учебном заведении с учетом всех санитарно-профилактических мероприятий и рекомендаций санэпидемслужбы и Министерства здравоохранения. Следует отметить, что этой весной каникулы у школьников пройдут в спокойном режиме. Ребята не будут посещать массовых мероприятий.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.