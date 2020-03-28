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Хоккейная дружина Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

28.03.2020 15:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккейная дружина Президента вышла в финал республиканского любительского турнира

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале команда Президента выиграла у гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). Матч проходил в Минске.

Дмитрий Юдин (команда Президента) и вратарь гродненской команды Виктор Мойсеенко стали лучшими игроками по итогам сегодняшней встречи.

Таким образом, на первом этапе турнира команда Главы государства выигрывала шесть раз в шести проведенных матчах и набрала 12 очков из 12 возможных, став лидером турнирной таблицы.

Соперник команды Президента по финальной серии определится сегодня в Барановичах после поединка хоккеистов Брестской и Минской областей.

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Теги: Минск
 
 
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Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БЕЛТА....
 
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