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Хоккейная дружина Президента вышла в финал республиканского любительского турнира
Источник материала: ОНТ
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба,
Сегодня в полуфинале команда Президента выиграла у гостей из Гродненской области со счетом 12:3 (4:0, 5:2, 3:1). Матч проходил в Минске.
Дмитрий Юдин (команда Президента) и вратарь гродненской команды Виктор Мойсеенко стали лучшими игроками по итогам сегодняшней встречи.
Таким образом, на первом этапе турнира команда Главы государства выигрывала шесть раз в шести проведенных матчах и набрала 12 очков из 12 возможных, став лидером турнирной таблицы.
Соперник команды Президента по финальной серии определится сегодня в Барановичах после поединка хоккеистов Брестской и Минской областей.
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Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, пишет БЕЛТА....
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