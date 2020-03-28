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«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

28.03.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спрос и предложение на рынке недвижимости есть всегда. Дешевыми считаются квартиры до 95 тысяч белорусских рублей. За эти деньги можно рассчитывать на однокомнатные апартаменты возле МКАД и без метро.

Вместе с экспертом корреспонденты программы «Минск и минчане» отправились на осмотр квартиры в блочной пятиэтажке на Пуховичской.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов, эксперт по покупке/продаже недвижимости:
Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди. Это большой плюс. Потому что, как говорится, покупаешь квартиру, а соседи – в подарок.

Эти 32 квадратных метра продают за 94,5 тысячи рублей. Из пластиковых окон открывается вид на соседний дом. Есть балкон, высокие скатные потолки, антресоли в коридоре и совмещенный санузел.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Напор в кранах есть. Не то чтобы очень большой, но все работает. Плитка в достаточно адекватном состоянии. Унитаз достаточно новый. Счетчик один стоит. На холодную воду. Здесь стоит газовая колонка, поэтому в дом заведена только холодная вода.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Дмитрий Караневич, специалист по работе с недвижимостью:
Капитальный ремонт был в 11-м году. И хочу обратить внимание, что ремонт был с тепловой модернизацией, за счет чего квартира получается очень теплой. Я думаю, что за 42,5 мы могли бы договориться.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Добавит расходов и ремонт. Стены, сантехника, замена дверей и новая кухня обойдутся примерно в 8 000 белорусских. В целом же, по мнению специалистов, квартира стоит своих денег.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
42,5 в эквиваленте – это очень хорошая цена для полноценной квартиры в жилом состоянии. Да, она морально устарела, но в ней можно жить. Стеклопакеты стоят, дом после капремонта, дом не панельный, а блочный и открытие метро это – тоже конечно хороший бонус.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Без малого 33 квадратных метра продают и в панельной 9-этажке на улице Красина, микрорайон Сосны. До ближайшей станции метро – больше 8 километров, но прописка у жильцов минская. Сейчас в квартире стоимостью 91 400 рублей живет семья, которая решила расширяться – рассматривается обмен.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Комната выглядит достаточно уютно, но легкая косметика не повредит.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

В доме сразу чувствуется тепло. Хозяева вывели отопление из стен. Жилая комната прямоугольная и вариантов для перестановок хватает.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Мария Сакун, риелтор:
У нас в этой комнате живет 4 человека. И несмотря на то что она немного перегружена мебелью, все-таки место свободное имеется.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Есть и застекленная лоджия. Глядя на пейзажи за окном, начинаешь думать, что дом стоит в лесу. В то же время есть вопросы по раздельному санузлу.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Ванная комната. Стиралка поместилась достаточно большая. Высота потолков поменьше и, конечно, здесь не помешала бы плиточка.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Целевая аудитория такой недвижимости – молодые семьи. Несмотря на то, что инфраструктура района отстает от столичной. До поликлиники – несколько остановок. Школа, сад и магазин в шаговой доступности. Вердикт – комфортная однушка с поправкой на логистику.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Это у нас самая далекая от центра квартира. Де-юре – она в Минске. Де-факто – далекое замкадье. Требуется косметика, однозначно санузел надо приводить в порядок, проблемы с потолками. Квартира в жилом состоянии, готова принять жильцов, квартира очень теплая.

В этом же ценовом сегменте можно найти и двухкомнатные квартиры. Такую за 96 700 рублей продают в Советском районе. Неподалеку от дома – улица Якуба Коласа и Цнянское водохранилище. Но без подводных камней не обошлось.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Дом двухэтажный. Далеко не каждый согласится. Потому что какой этаж не выбери, они либо первый, либо последний.

Это здание построили 80 лет назад. Рассчитывать на так называемый «евродизайн» в самой квартире не приходится. И хотя фатальных проблем здесь нет, но нареканий хоть отбавляй. Жилище, что называется, в исходном состоянии.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Дома такого типа уже капремонту не подлежат?

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Марина Старинская, специалист по операциям с недвижимостью:
Скорее нет, чем да. Приходили специалисты, которые проверяли техническое состояние. Всех все устраивает.

Петр Емельянов:
Спорно.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Подкупает разве что количество комнат, с которыми, впрочем, тоже не все так просто.

Петр Емельянов:
Щель пошла. Нет следов залития, скорее всего с кровлей все хорошо. Но вопрос с перекрытиями. Не просто так появилась такая большая трещина.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Особого внимания заслуживает кухня. На без малого 6 квадратных метрах уместились плита, газовая колонка и старомодный отопительный нагреватель.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Этот прибор он нужен для отопления. Если газовая колонка греет воду в трубах, то титан греет батареи. Квартира автономная. Подается просто холодная вода, и вся магия происходит прямо здесь.

С учетом всех будущих затрат на ремонт, эксперт уверен – ценник чересчур завышен.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Марина Старинская:
Это сейчас очень активно обсуждается с собственницей. Если она хочет продавать в текущем состоянии, нужно учитывать, что цену будут понижать.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Петр Емельянов:
Однозначно здесь нужно делать ремонт. И он будет достаточно затратный. Под замену однозначно – система отопления, окна, двери, пол. Обязательно надо вызывать специалиста – смотреть щель в комнате. Плюсы – это, все-таки, цена. Также продавец обозначил, что есть еще сарай, который идет в комплекте с квартирой.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Покупая дешевую квартиру на вторичном рынке важно помнить – есть огромный шанс упустить что-то из виду. Не стоит пренебрегать услугами агентств, юристов и специалистов по ремонту. Цену компенсирует грамотный торг. И, как показывает практика, он всегда уместен.

«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске

Люди в материале: Петр Емельянов, Дмитрий Караневич, Мария Сакун, Марина Старинская

 
Теги: Минск
 
 
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Спрос и предложение на рынке недвижимости есть всегда. Дешевыми считаются квартиры до 95 тысяч белорусских рублей. За эти деньги можно рассчитывать на...
 
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