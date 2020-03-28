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«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске
Источник материала: СТВ
Спрос и предложение на рынке недвижимости есть всегда. Дешевыми считаются квартиры до 95 тысяч белорусских рублей. За эти деньги можно рассчитывать на однокомнатные апартаменты возле МКАД и без метро.
Вместе с экспертом корреспонденты программы «Минск и минчане» отправились на осмотр квартиры в блочной пятиэтажке на Пуховичской.
Эти 32 квадратных метра продают за 94,5 тысячи рублей. Из пластиковых окон открывается вид на соседний дом. Есть балкон, высокие скатные потолки, антресоли в коридоре и совмещенный санузел.
Добавит расходов и ремонт. Стены, сантехника, замена дверей и новая кухня обойдутся примерно в 8 000 белорусских. В целом же, по мнению специалистов, квартира стоит своих денег.
Без малого 33 квадратных метра продают и в панельной 9-этажке на улице Красина, микрорайон Сосны. До ближайшей станции метро – больше 8 километров, но прописка у жильцов минская. Сейчас в квартире стоимостью 91 400 рублей живет семья, которая решила расширяться – рассматривается обмен.
В доме сразу чувствуется тепло. Хозяева вывели отопление из стен. Жилая комната прямоугольная и вариантов для перестановок хватает.
Есть и застекленная лоджия. Глядя на пейзажи за окном, начинаешь думать, что дом стоит в лесу. В то же время есть вопросы по раздельному санузлу.
Целевая аудитория такой недвижимости – молодые семьи. Несмотря на то, что инфраструктура района отстает от столичной. До поликлиники – несколько остановок. Школа, сад и магазин в шаговой доступности. Вердикт – комфортная однушка с поправкой на логистику.
В этом же ценовом сегменте можно найти и двухкомнатные квартиры. Такую за 96 700 рублей продают в Советском районе. Неподалеку от дома – улица Якуба Коласа и Цнянское водохранилище. Но без подводных камней не обошлось.
Это здание построили 80 лет назад. Рассчитывать на так называемый «евродизайн» в самой квартире не приходится. И хотя фатальных проблем здесь нет, но нареканий хоть отбавляй. Жилище, что называется, в исходном состоянии.
Марина Старинская, специалист по операциям с недвижимостью:
Петр Емельянов:
Подкупает разве что количество комнат, с которыми, впрочем, тоже не все так просто.
Особого внимания заслуживает кухня. На без малого 6 квадратных метрах уместились плита, газовая колонка и старомодный отопительный нагреватель.
С учетом всех будущих затрат на ремонт, эксперт уверен – ценник чересчур завышен.
Петр Емельянов:
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«Отсутствие живописи на стенах говорит о том, что в доме живут достаточно культурные люди». Какое дешёвое жильё продают в Минске
Спрос и предложение на рынке недвижимости есть всегда. Дешевыми считаются квартиры до 95 тысяч белорусских рублей. За эти деньги можно рассчитывать на...
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