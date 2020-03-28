Мужчина, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль и уехал в сторону «Новинок»

Источник материала: ОНТ

Нетрезвый угонщик был задержан сотрудниками МВД с помощью специального плана «Перехват». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевший обратился в милицию около полудня и сообщил, что на Долгиновском тракте в Минске неизвестный мужчина, угрожая ножом, угнал его автомобиль «Volswagen» и отправился в сторону микрорайона «Новинки».

С помощью специального плана «Перехват» сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома удалось задержать угонщика на ул. Павлины Меделки.

Правонарушителем оказался 35-летний житель Минска. Результаты медицинского исследования показали наличие алкоголя в крови – 2,14 промилле.

Фото: МВД Беларуси

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