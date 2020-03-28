ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль и уехал в сторону «Новинок»

28.03.2020 15:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина, угрожая водителю ножом, угнал автомобиль и уехал в сторону «Новинок»

Нетрезвый угонщик был задержан сотрудниками МВД с помощью специального плана «Перехват». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Потерпевший обратился в милицию около полудня и сообщил, что на Долгиновском тракте в Минске неизвестный мужчина, угрожая ножом, угнал его автомобиль «Volswagen» и отправился в сторону микрорайона «Новинки».

С помощью специального плана «Перехват» сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома удалось задержать угонщика на ул. Павлины Меделки.

Правонарушителем оказался 35-летний житель Минска. Результаты медицинского исследования показали наличие алкоголя в крови – 2,14 промилле.

Фото: МВД Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый угонщик был задержан сотрудниками МВД с помощью специального плана «Перехват». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Потерпевший обратился в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяная женщина-водитель столкнулась с пятью автомобилями в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика