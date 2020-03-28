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Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Возрождать старинное кузнечное ремесло начали в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вокруг себя объединил местную ребятню умелый мастер. Они вместе трудятся над созданием настоящей кольчуги и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте».
Потихоньку двигай и подгибай. Смотри.
Куй железо, пока горячо! Всего пару минут есть у мастера, чтобы обработать горячий металл. Чуть помедлил – изделию уже не придашь задуманную форму. Азам кузнечного дела местную ребятню обучает Сергей Кудиков. Для этого во дворе мстиславского Дома ремесел мастер соорудил переносную походную кузницу. Здесь есть все необходимое для работы: очаг, меха для раздувания огня, наковальня и молот.
Сергей Кудиков, руководитель объединения по интересам «Мастер и металл»:
Главный помощник Сергея – подмастерье Вячеслав. 13-летний мальчишка начал осваивать ремесло всего полгода назад, но уже с ловкостью придает металлу форму.
Вячеслав Федосов, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
На занятия трижды в неделю приходят с десяток местных школьников. И свободное время они коротают вовсе не со смартфоном в руках. Ребята учатся раздувать огонь, работать с молотом и наковальней.
Кирилл Козырев, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
Антон Лисов, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
Здесь ребята постигают не только старинное ремесло, но и историю Средневековья. Сейчас юные подмастерья вместе с учителем создают кольчугу. Работа кропотливая и тонкая, но ребятам нравится.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Несмотря на то, что рыцарство дело сугубо мужское, место в кузнечной мастерской нашлось и для юной ремесленницы.
Серафима Ващенко, участница объединения по интересам «Мастер и металл»:
Сергей Кудиков:
Этим летом в Мстиславле пройдет традиционный праздник средневековой культуры «Рыцарский фест». Освоение кузнечного ремесла – хорошая возможность для ребят превратиться из зрителей в участников турнира.
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Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло
Новости Беларуси. Возрождать старинное кузнечное ремесло начали в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вокруг себя объединил местную ребятню...
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