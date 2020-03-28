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Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

28.03.2020 16:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Возрождать старинное кузнечное ремесло начали в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вокруг себя объединил местную ребятню умелый мастер. Они вместе трудятся над созданием настоящей кольчуги и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте».

На мастер-классе по созданию кольчуги побывала Ирина Недобоева.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Потихоньку двигай и подгибай. Смотри.

Куй железо, пока горячо! Всего пару минут есть у мастера, чтобы обработать горячий металл. Чуть помедлил – изделию уже не придашь задуманную форму. Азам кузнечного дела местную ребятню обучает Сергей Кудиков. Для этого во дворе мстиславского Дома ремесел мастер соорудил переносную походную кузницу. Здесь есть все необходимое для работы: очаг, меха для раздувания огня, наковальня и молот.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Сергей Кудиков, руководитель объединения по интересам «Мастер и металл»:
Физвоспитание и приводит к развитию, скажем так, мышления творческого, и плюс помогает в последующем, если ребята разовьются, заработать еще каких-то денежек.

Главный помощник Сергея – подмастерье Вячеслав. 13-летний мальчишка начал осваивать ремесло всего полгода назад, но уже с ловкостью придает металлу форму.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Вячеслав Федосов, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
В этом-то и интерес, что это кропотливый труд. Предки этим занимались, создавали сами доспехи, мечи и участвовали в боях. Я то же самое хочу попробовать.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

На занятия трижды в неделю приходят с десяток местных школьников. И свободное время они коротают вовсе не со смартфоном в руках. Ребята учатся раздувать огонь, работать с молотом и наковальней.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Кирилл Козырев, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
Это занятие наших предков. Оно очень интересное. Тем более, кроме кузни, мы плетем кольчугу, занимаемся фехтованием, разучиваем новые приемы фехтования. Это все весело.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Антон Лисов, участник объединения по интересам «Мастер и металл»:
Для начала я хочу создать кольчугу и после этого научиться делать броню. Мне это очень нравится, и я хочу поучаствовать в этих рыцарских боях.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Здесь ребята постигают не только старинное ремесло, но и историю Средневековья. Сейчас юные подмастерья вместе с учителем создают кольчугу. Работа кропотливая и тонкая, но ребятам нравится.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Ирина Недобоева, корреспондент:
На создание этой кольчуги мастеру понадобилось четыре месяца. Здесь примерно 40 тысяч колец, и весит она ни много ни мало, эдак килограммов 17.

Несмотря на то, что рыцарство дело сугубо мужское, место в кузнечной мастерской нашлось и для юной ремесленницы.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Серафима Ващенко, участница объединения по интересам «Мастер и металл»:
В основном я занимаюсь музыкой, но в этом году я попробовала новое ремесло. Хоть пока я ковать не умею, но зато я хорошо шью.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Сергей Кудиков:
Как ни крути, не зная свою историю, мы и в будущее не сможем окунуться. Здесь и город Мстиславль сам по себе является очень древним, старинным городом. То, чем я занимаюсь, – это передача непосредственно опыта.

Создают кольчугу и мечтают поучаствовать в «Рыцарском фесте». В Мстиславле возрождают кузнечное ремесло

Этим летом в Мстиславле пройдет традиционный праздник средневековой культуры «Рыцарский фест». Освоение кузнечного ремесла – хорошая возможность для ребят превратиться из зрителей в участников турнира.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Сергей Кудиков, Вячеслав Федосов, Кирилл Козырев, Антон Лисов, Серафима Ващенко

 
 
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Новости Беларуси. Возрождать старинное кузнечное ремесло начали в Мстиславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вокруг себя объединил местную ребятню...
 
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