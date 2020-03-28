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Аграрии Беларуси включились в самую массовую кампанию весны-2020 - посевную

28.03.2020 17:16 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Работа от зари до заката. Аграрии Беларуси включились в самую массовую кампанию весны-2020 - посевную. Подготовлено почти 60 % почвы по стране под зерновые и зернобобовые культуры. Теперь важно качественно внести удобрения, чтобы техника и погода не подвели. Она установилась хорошая. Поэтому кампания набирает с каждым днем обороты. Андрей Ястребов о людях, благодаря которым мы будем с хлебом (видео). 
 
 
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Работа от зари до заката. Аграрии Беларуси включились в самую массовую кампанию весны-2020 - посевную. Подготовлено почти 60 % почвы по стране под зерновые и...
 
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